高雄議會臨時會程序吵翻天　韓國瑜枯等90分鐘...藍營砲轟中央政治追殺

▲高雄市議會臨時會一開始就因發言權程序等問題吵翻天，韓國瑜只能在休息室枯坐。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議會4日臨時會尚未正式開始前即狀況不斷，先是之前程序委員會中決議在這次臨時會中，必須以「黨團」為發言單位，導致尚未有黨團的時力市議員林于凱、黃捷以及台聯黨、無黨籍發言權遭剝奪，後面又有國民黨團加開記者會，強烈抨擊中選會出手干預罷韓投開票所，視防疫於不顧，直到正式開議後，又因為黨團質詢問題吵翻天，使得9點整抵達議會的韓國瑜到了10點半前仍無法列席，臨時會等於空轉，最後由副議長陸淑美宣布休息10分鐘。

▲林于凱痛批發言權被剝奪。（圖／記者洪正達攝）

據了解，高雄市議會過去的慣例中，不管定期會或臨時會，所有議員均採登記發言，再抽籤決定發言順序，不過在此次的臨時會中，程序委員會卻決定變更慣例，使得尚未參與黨團運作的小黨議員無法進行發言，臨時會9點半開始後，市議會首先決定議會日程表，卻又陷入發言權被剝奪的爭議中，直到第一次休息結束後，由無黨籍議員朱信強提議由各黨團另撥10分鐘讓予其他小黨議員進行發言，才獲全數表決通過。

林于凱指出，上次質詢韓國瑜是在2018年5月中，至今已過了將近1年仍無法在議會上質詢，希望議會不要忽略小黨，「白眼女神」黃捷則說，為民發聲應不分黨派；不過國民黨團又在稍後的記者會中痛批「中央與民進黨團」聯手卡韓．市議員黃紹庭與多位黨籍議員表示，敦睦支隊磐石艦3日晚間有4名官兵採檢後呈現陽性反應，但陳時中卻不出席市府的「兵推」，反而中選會主委李進勇卻南下協調罷韓投開票場地，顯然政治追殺韓國瑜來得比防疫重要。

▲國民黨團質疑中央政治追殺韓國瑜看得比新冠肺炎疫情還重要。（圖／記者洪正達攝）