社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

▲台大公衛學院建議，可以參照過去發生「社交群聚感染」的機構來減災。（圖／記者林育綾翻攝）

記者林育綾／台北報導

為防止新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球各國紛紛採取「社交距離」、「個人與環境衛生」等措施，也為生活帶來許多不便，究竟這些措施是否真有成效？台大公衛學院今（4）召開說明會分享，每個國家採取的程度不同，至少要60%的社交距離才有效果，透過數據顯示，「採取的程度越強的國家，疫情控制速度就越快。」

「社交距離」、「個人與環境衛生」等措施，都是減災計畫中的非藥物措施，台大公衛學院陳秀熙主任提到，由於每個國家採取的程度不同，但透過數據顯示，「採取的程度越強，疫情控制速度就越快。」反之若是佛係防疫，就控制得越慢。

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▲澳洲的減災措施最值得全球各國借鏡，也是全球「R0值最低的國家」。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙舉例，「澳洲」的減災措施最值得全球各國借鏡，也是全球「R0值最低的國家」（R0值病毒基本再生數，指一位感染者會將疾病傳染給多少人的平均數）。他表示澳洲的社交距離非常嚴格，2人以上群聚都被禁止，因此在短短一個月就下降病例個案數，而歐洲、美洲拖了一個多月才下降，另外在亞洲、非洲、南美洲採取社交距離措施越低的國家，到現在還有疫情在爆發。

他認為，社交距離至少要實行到60%才有效果，例如英國疫情如今尚未解封，就是由於上述的防疫措施晚了些；而俄羅斯只做到30%，疫情仍持續。

他建議可以參照過去發生「社交群聚感染」的機構來減災，例如郵輪（軍艦）、宗教活動、公私機構、長照機構等，應持續做社交距離與相關措施，免得再發生社區流行。

▲台大建議，解封後必須配合每個國家不同的疫情程度，做出各國不同境外移入人口的計算。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙也預測，6月底流行波應會過去，也是比較適合解封的時機，很可能屆時就會開放部分國家境外移入，但目前仍然要超前部署，且到時候必須配合每個國家不同的疫情程度，做出各國不同境外移入人口的計算。

而台大公衛學院陳保中教授也說，目前建議加強「職場防疫」，例如3M有發送給每位員工防疫手冊，且隨時更新，「每個企業都應該這麼做」，因為在過去確診的病例中，包括磐石艦、酒店公關都屬於職場上群聚感染的情形。

▲台大公衛學院陳保中教授建議加強「職場防疫」，例如3M有發送給每位員工防疫手冊。（圖／記者林育綾翻攝）

他也提醒「口罩存量」也要注意，當時疫情爆發初期，大家都買不到口罩，就是因為平時存量不夠，才會無法因應緊急狀況。不應該等發生了才去買，否則就會發生春節當情況，到處找不到口罩。

陳保中教授更強調，「心理健康」是防疫中最容易被忽略的一環，太緊繃、太放鬆都不好。面對下一波疫情是否會在秋冬來襲，他認為人們對於疫情應該「樂觀以對，但不能過度期待」。