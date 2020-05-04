磐石艦一夜爆4名無症狀患者！　感染科專家：應是「最後一波」感染者

▲磐石艦隊增加4名確診病患。（圖／記者徐文彬攝）

記者林妤柔／採訪報導

中央流行疫情指揮中心昨（3）晚間緊急召開記者會，宣布磐石艦再增4例確診，總確診人數達到35人，同艦的346人需要等到三採陰性才能解除隔離。感染科專家推測，此次感染的對象應是「最後一波受感染的人」，要確定是否有更多的無症狀患者，只要做抗體檢測就能知道。

磐石艦隊確診數再增加4人，總確診人數達到35人，同艦的346人需要等到三採陰性才能解除隔離，另外兩艘康定、岳飛艦的367官兵因為無人確診，4日早上就可以返家。據了解，康定、岳飛艦的官兵已在4日清晨5時許解除隔離。

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中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬認為，指揮中心太保護國防部，雖然官兵是聽命行事，並非他們執意出航，但出航回台後，應該照規定居家檢疫，而不是在海上漂流三十多天就可以直接放行，如果國防部還沒有標準的作業流程，就應該照著指揮中心的標準走。

突然新增的4名無症狀確診病例，黃高彬表示，之前磐石艦隊已經歷經好幾波流行，「昨天檢查陽性的這些人，應該是最後一波被感染的人」。

▲盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍已出動消毒。（圖／國防部提供）

其他學者推測，可能不少無症狀者被漏放，如果想要補上這個漏洞，應該要在解除隔離前全數採驗。對此，黃高彬則持相反意見，他同意要全數採檢，但不認為有那麼多的無症狀感染者，因為無症狀感染者應該會傳染更多人，不會只有四位，且只要再配合抗體檢測就知道結果了。

黃高彬解釋，抗體檢測可以做進一步釐清，若是無症狀感染，病毒很強，代表Ct值很低，病毒很弱、Ct值就高、也呈現弱陽性，這樣就代表已是傳染末期，發病已經超過一周以上，只要往前回推兩周，就可以推算出遭感染時間。

黃高彬認為，另外兩艘康定、岳飛艦都沒有感染者，目前只有磐石艦有，所以不需要特別篩檢，而今天檢測磐石艦其他人如果都是陰性，就不用擔心，如果還懷疑就讓這四個人三採，就差不多可以確定整個狀況。