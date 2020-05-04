瑞德西韋庫存全捐了！美藥廠估「首批至少10萬人受惠」：開放出口其他國家

▲依據每位患者病況，可選擇5天或10天的瑞德西韋療程。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物，生物製藥商吉立亞醫藥公司（Gilead）執行長歐戴（Daniel O’Day）3日受訪時表示，瑞德西韋現有庫存已全數捐贈給美國政府，近日就能提供美國病患使用，甚至出口其他國家。

美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，歐戴在「面對全國」節目中提及公司與美國政府的最新合作進度，現階段約莫150萬劑的庫存已提供給美國政府，依據每位患者5日至10日不等的療程時間，將約有10萬至20萬名病人受惠。根據美國國家衛生院（National Institutes of Health）近期研究，瑞德西韋可讓部分新冠患者的康復時間縮短4天。

「現在聯邦政府將依據加護病房床位及全美疫情狀況等作為標準依據，來決定（瑞德西韋）將送往何處」，歐戴表示，「他們會在本周開始運送瑞德西韋，且在全美各地疫情演變轉移的同時，做出適時調整。」

此外，歐戴也證實，除了美國患者之外，只要其他國家做出監管決定，瑞德西韋也能出口，「我們一直以來都與美國、世界各地其他政府密切合作」，預計到了2020年下半年，瑞德西韋的供應量會更多，「身為一間總部設在美國的全球跨國公司，我們也可以為全球其他國家提供服務。」

▼ 美國生物製藥商吉立亞醫藥公司（Gilead）執行長歐戴（Daniel O’Day）。（圖／路透）

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