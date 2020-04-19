嘉義自小客撞安全島引擎噴出起火！年輕夫妻彈出車外重傷

▲嘉義市北港路自小客自撞安全島，現場滿目瘡痍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局19日凌晨03時54分接獲民眾報案，嘉義市北港路發生車禍意外，車子並有起火燃燒現象，第一大隊德安分隊救護車2輛、救助器材車1輛、水箱車2輛隨即前往處理。

▲嘉義市北港路自小客自撞安全島，不僅引擎拋出，車上兩傷者也彈出車外。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員抵達現場時，發現現場疑似為1輛小客車撞上中央分隔島及路燈，引擎彈出車外，路燈也因為車禍撞擊而倒下，現場兩名傷者平躺於地，研判為該車輛事故撞擊後由車內彈出，24歲男性左手臂骨折變形，臉部有多處擦傷，21歲妻子頭部有擦傷，左臀部大面積開放性傷口深可見骨，雙腳小腿開放性骨折。

▲嘉義市北港路自小客自撞安全島，車子宛如一團廢鐵。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員現場因車禍事故造成油料外漏，評估完2名傷者狀況後，立即使用長背板、頸圈將傷者固定後搬運至相對安全處所，由德安91及92救護車將該傷者送往嘉義基督教醫院後續治療；相關肇事原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局呼籲，行駛時注意車前狀況，行經路口時須留意前方車輛欲行使之方向並放慢車速，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

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