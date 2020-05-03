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東勢果園老農被砍9刀慘死　報案人疑殺人犯！檢聲請羈押

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▲台中東勢一處果園發生命案，檢方懷疑報案人就是犯嫌。（圖／民眾提供）

▲▼台中東勢一處果園發生命案，檢方懷疑報案人就是犯嫌。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東勢區64歲張姓男子3日上午7點多被許姓友人發覺倒臥在大甲溪畔一處果園，身中9刀，雖經緊急送醫仍因失血過多不治，警方從許男衣服上沾有血跡研判涉嫌重大，但許男矢口否認，檢方晚間相驗後要求先拘留在偵查隊，明天再向法官聲請羈押。

▲台中東勢一處果園發生命案，檢方懷疑報案人就是犯嫌。（圖／民眾提供）

警方表示，64歲的張男與妻兒感情不好，獨自在外租屋居住，多年來和74歲的許男一起在大甲溪畔的水利地種植橘子及養雞，今天上午7點多，許男前去果園時，赫然發現張男倒臥在果園旁的水泥地，身上多處刀傷，許趕緊打119報案，消防人員雖然立即到場並送往東勢農民醫院急救，但仍失血過多不治。

醫院表示，張男身上有多處撕裂傷，包括左手肘、左小腿及左腰等都有超過10公分傷口，右手肘更達20公分以上。

警方表示，許男外套和襯衫都有血跡，但許辯稱是當時扶著張男才沾到，此外，許比張大10歲，身材也比張較為瘦弱，再加上至今尚未找到凶刀，並沒有許男涉案直接證據，目前仍朝2人是否有金錢糾紛或其它因素追查。

不過，檢方晚間相驗後，還是認為許男涉嫌重大，要求警方先拘留在偵查隊，正全力蒐集相關證據，明天向法官聲請羈押。

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