嘉義男自撞起火亡　奧迪R8「尚未過戶」變廢鐵！律師解答責任歸屬

▲嘉義北港交流道自撞車禍，千萬超跑自撞後燃燒起火成了廢鐵。（圖／讀者提供）

記者徐愷昕／綜合報導

嘉義北港路交流道12日凌晨發生車禍意外，26歲徐姓駕駛開著買來大約10天、尚未過戶的奧迪R8跑車南下找朋友，怎料途中卻失控自撞路旁電桿，千萬超跑瞬間燒成廢鐵，徐男也不幸身亡。由於此車「尚未過戶」，大家紛紛討論到底車輛毀損的風險該由誰承擔，對此，律師林智群就於臉書替解答表示，「當買家已經取得汽車占有，使用中，法律上就是由買家負擔風險」。

▲嘉義北港交流道自撞車禍，千萬超跑瞬間起火燃燒。（圖／讀者提供）

26歲徐姓駕駛為嘉義縣太保人，本身從事裝潢承包，在當地業界小有名氣，約10天前才跟民雄吳姓朋友購入該輛跑車，尚未過戶。11日徐男試開該跑車南下找朋友，卻在回程因為失控撞上路旁電桿嘉義的路上發生噩耗，不僅千萬跑車瞬間燒成廢鐵，徐姓駕駛也因來不及逃出而被活活燒死在車內。

▲奧迪撞車事故，林智群律師替大家解答責任風險歸屬。（圖／翻攝臉書《林智群律師（klaw)》）

新聞報導一出引發熱議，由於此車「尚未過戶」，不少人紛紛替賣家抱屈，認為這起事故也不是賣家造成，要負擔風險實在很衰。對此，律師林智群13日上午於臉書發文表示，「一般而言，動產是以『交付』為風險移轉時間點，交付後，就是新車主的事情了」因此倘若車子撞毀，就是新車主的問題。

林律師再稱，「因此事件雙方是以分期付款方式買賣車輛，在過戶前車輛依舊是原本車主的，簡單來講，車子只是先交給買家使用而已，不過依照法律規定，雖然車輛還是舊車主所有，但買家已經取得汽車占有，使用ing，法律上自然就是買家負擔風險，不然買家使用，卻由出賣人負擔風險，實在太不公平。」最後他也附上「民法第373條」及「動產擔保交易法第13條」供大家參考，替網友們解惑。

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