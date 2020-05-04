裹屍袋賣瘋！大陸生廠商接單到手軟「國際詢價爆衝200倍」…多來自美國

▲裹屍袋。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「跟你打電話這會功夫，我已經錯過幾個問價的電話了。」中國河北省某生產商在電話中對記者說道。這位生產商所生產的產品是裹屍袋，平常在他看來屬於「極小眾」的商品，近期卻令他忙得不可開交。隨著全球疫情暴發，他發現，國際上對喪葬用品需求的訂單陡然增加，尤其是平常需求「一直很穩定」的裹屍袋，「居然見到1000萬這種規模的訂單了，以前想都不敢想。」

據《澎湃新聞》報導，在阿里巴巴國際站上，疫情以來，該平台3月喪葬用品訂單數比2月月增率增加了487%；3月20日至4月20日間，裹屍袋詢盤量月增率增長22100%；喪葬用品流量前3名為美國、墨西哥和義大利。

所謂「詢盤」是國際貿易中的必要環節，是指買方或賣方為了購買或銷售商品，向對方詢問有關交易條件，一般主要是詢問價格。3家從事裹屍袋外貿出口業務均超過10年的公司一致表示，近期海外詢盤確實出現。

江蘇揚州某貿易公司大陸收購裹屍袋再銷往海外，近期，面對突如其來龐大的訂單，他們從廣東、山東、四川等地緊急調貨仍無法滿足需求，於是公司股東決定讓自己的一家酒店用品工廠緊急轉產喪葬用品。

該負責人表示，「我們自己的工廠上周剛剛投產，每天產量大約800條，還是跟不上訂單需求，最近最多的一筆成交訂單是10萬條。」

他說，十幾年來這個行業一直比較平穩，因為死亡率一直平穩，訂單也就不會產生巨大波動，近期的訂單突增很少遇到，「目前為止疫情期間我們連收購再加上自產共向海外出口裹屍袋約20至30萬個，主要發往歐洲和美國，歐洲主要是義大利和西班牙。」

不過，江蘇常州某公司從事喪葬用品生產出口已經十餘年，該公司負責人表示，裹屍袋詢盤訂單此前確實出現突增，但最近幾天已經回落到正常水準，「4月25號之後，裹屍袋訂單的熱度下來了，往年每個月詢盤的量在10到20個，今年3月20日到4月20日，一天就能有500個詢盤，現在已經又回落到每天兩三個。」

該負責人表示，「之前肯定是有些人在盲目跟風，裹屍袋正常的出口量每年在10萬條左右，前幾天我們見到的訂到都是300萬、500萬、1000萬，就覺得有點不正常，像1000萬這種大單最後也就沒有消息不了了之了。」

該負責人還表示，這次詢問的買家來自美國居多，「裹屍袋出口量10年間一直很穩定，上一次增加還是非洲伊波拉病毒期間，那時我們有一個月向南非出口了7萬到10萬條，但那時訂單波動也沒有這次明顯。」目前，該公司已向歐美出口裹屍袋20餘萬條。

河北保定的某裹屍袋生產商則直言，「現在這些歐美天量訂單，1000萬這種，我都不信的，事實也是他們問著問著就沒消息，肯定是海外有中間商在炒作。」

該負責人說，「之前訂單的數量級都是10萬，這次先接到一個200萬的，我就問他是不是零數錯了，後來又見到了1000萬的，我開始覺得不靠譜，我覺得是炒作的成分居多，很多中間商根本就不瞭解裹屍袋這個產品，拿它當口罩這種防疫用品炒了。」

他為記者算了一筆賬，「出口裹屍袋對品質都有要求，非常重，1條價格大概30元人民幣（約新台幣127元）左右，但是如果飛機空運每條成本就要70元到80元，炒作的中間商恐怕沒有考慮這個問題，所以來買貨的我都會跟他們說清楚，這個貨你可以買，但是賣得出去賣不出去我就很難保證了。」

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