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新冠肺炎疫苗進入人體實驗！具大規模生產能力…結果6月出爐

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▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲英國牛津大學開發新冠肺炎疫苗，進入人體實驗階段。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發已有數月，外界都期盼疫苗趕緊研發出來。製藥界巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發疫苗，目前已進入臨床實驗的階段，數據6月份可能公布，今年有望開始生產、銷售。

綜合外媒報導，阿斯特捷利康4月30日宣布一項協議，將與牛津大學疫苗小組開始合作。公司首席執行官帕斯卡·索里奧特（Pascal Soriot）指出，隨著新冠肺炎疫情日趨嚴重，全世界都需要一款疫苗，用來對抗這種病毒，公司將與牛津大學一流的學者合作，加快疫苗全球化的製程，保護人們免受疫情的危害。

阿斯特捷利康生物製藥研發部執行副總裁梅內拉斯·潘加洛斯（Mene Pangalos）說明，公司與牛津大學長期存在合作關係，這次希望雙方進一步合作，讓公司加快新型冠狀病毒疫苗的開發進程，若牛津大學研究所研發的疫苗能發揮功能，公司會爭取盡早上市，保護成千上萬人。

▼阿斯特捷利康公司與牛津大學合作開發疫苗。（示意圖／路透）

▲▼ 英國疫情,英國新冠肺炎。（圖／路透）

目前該疫苗已進入臨床實驗階段，6月份可能公布實驗數據，大規模生產能力也已備齊，若確定疫苗有效，能夠迅速生產。索里奧特指出，急於推出疫苗肯定存在風險，但現在是時候冒險了，目前全球面臨可怕的危機，迫切需要解決辦法。

據了解，疫情流行期間，阿斯特捷利康與牛津大學達成協議，將以非營利基礎營運，只計入生產、銷售成本，牛津大學、牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）衍生的公司Vaccitech也承諾，疫情流行期間不會收取專利費用。

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