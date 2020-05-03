探討地方創生與創新教學　崑大商院USR團隊辦理SIG共學工作坊　

▲崑山科技大學商業管理學院USR計畫團隊，辦理「USR與地方創生－跨校跨院系SIG共學工作坊」，產官學界人士齊聚一堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



在地連結與人才培育，是大學社會責任不可或缺的二大核心構面，崑山科技大學商業管理學院USR計畫「既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」團隊，辦理「USR與地方創生－跨校跨院系SIG共學工作坊」，產官學界人士齊聚一堂，透過交流平臺擴散團隊執行經驗，進而共學共構成為「地方創生推進共學群」。





「USR與地方創生－跨校跨院系SIG共學工作坊」（特別議題小組Special Interest Group, 簡稱SIG）由崑大企管系楊泰和老師擔任工作坊主持人，他同時肩負USR計畫執行長的重擔，此次邀請到關懷場域中的官田區顏能通區長、國立成功大學化學系林弘萍特聘教授、政治學系蔣麗君教授、國立臺南大學經營與管理系EMBA執行長劉子歆教授、那顆炭國際有限公司創辦人李政憲先生，及崑大USR推動辦公室蔡享翰組長等人擔任與談人，進行跨校、跨院系師生的對話及議題交流。



工作坊一開始先由顏能通區長以《官田烏金聯盟與地方創生》為題進行專題演講，暢談官田烏金如何以「菱殼炭」推動及開發出屬於官田的獨特品牌，用「烏金」點亮官田。接著由劉子歆教授以《大學社會責任－讓「利他」導引出美好人生》為題來分享，他引用了德雷莎修女名言「用不平凡的愛做平凡的事」，引導大家去思索如何藉由參與USR，協助地方永續經營，並推動社會良知的復興風潮。





商管學院USR計畫主持人林清泉院長表示，藉由共學論壇或工作坊，能增進師生與社會大眾對在地的認同及地方創生的推動，未來不論是跨校合作的課群培力，亦或是在社區協助地方創生使力，該校USR計畫團隊將常態性辦理此類型工作坊，此活動能與地方社群利害關係人保持對話，亦可藉以建立滾動式檢討改善及永續推動機制。



楊泰和老師補充，崑大企管系推動開設「網路行銷」及「企業倫理專題」等場域實作課程，以開設雙PBL（Problem-Based Learning, 問題導向學習；Place-Based Learning, 地方本位學習）課程來翻轉教育，提供最佳的實作場域培育學生。該校樂見師生從參與跨域實踐課群中，為社區推動地方創生的相關議題帶來實質的貢獻，如此亦能啟迪師生對「利他」與「善盡社會責任」的認同。

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崑山科大學術副校長兼工程學院院長周煥銘提到，該校長期投入參與大學社會責任的付出有目共睹且卓有成效，也因此獲得各方的肯定。2020「天下USR大學公民」調查，該校在私立技專校院組榮獲全國第3、南部第1的殊榮。調查與過往重視研究與學術聲望的傳統大學排名不同，不僅更具挑戰性，也是借鏡企業社會責任（CSR），兼顧不同「利害關係人」的架構，從大學治理、社會參與、教學承諾及環境永續四大面向來全方位檢視大學的社會責任。





崑山科大商管學院USR團隊還參加2020「遠見雜誌第16屆CSR企業社會責任獎－大學USR傑出方案」年度大調查的評選，在全國大專校院高達97件方案參賽隊伍中，亦獲得入圍前9名的肯定，以上績效皆足以說明該校堪稱台灣的大學公民楷模。

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