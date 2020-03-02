崑大視訊系動畫作品《巴特》　榮獲西班牙愛情影展「最具教育獎」

▲由崑山科技大學視訊系動畫作品《巴特》，在西班牙愛情影展奪得「最具教育獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由崑山科技大學視訊系王菁郁、蔡函玲、奚嘉鴻、黃廷偉、林子涵等5位成員組隊製作，劉勇明老師指導的畢業製作動畫作品《巴特》，繼去年於西班牙停格影展榮獲最佳浪漫動畫獎後，近日再傳捷報，在西班牙愛情影展奪得「最具教育獎」。





動畫作品《巴特》描述機器人巴特在某次機緣下，必須把布玩偶蕾娜塔的雙腿給修理好，木訥的巴特在相處過程中被貼心的蕾娜塔所觸動，但最終卻必須送她回到原主人的身邊。《巴特》雖非典型的愛情故事，但巴特以及蕾娜塔之間溫馨的情感互動，卻能傳達出愛的普世價值，全片無任何台詞，透過角色的表情與動作也能充分詮釋愛情的不同面向，故獲得評審青睞，頒予最具教育獎。

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指導老師劉勇明表示，這部動畫是以「停格動畫」的手法來創作，學生在作偶上面花了很大的功夫，場景的道具製作也毫不馬虎，所以才能有這麼好的表現，很欣慰學生們的努力能獲得這麼好的回報。





作品除了在國內獲得放視大賞、螺絲起子影展入圍，以及獲得技專院校電腦動畫競賽佳作等肯定，更陸續榮獲國際影展肯定，入圍印度「人文藝術科學國際影展」、哥倫比亞「南方電影節」、祕魯巴別塔動畫節等，成果豐碩，為崑大及視訊系爭光。

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