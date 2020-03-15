幸福台九線地方創生移居計劃　2年補助百萬！客庒青年把握機會

▲幸福台九線客庄創生活動-富里返鄉青農成果發表活動，鄉長陳榮聰表揚傑出返鄉農。（圖／富里鄉公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

幸福台九線客庄創生-富里返鄉青農成果發表活動13日在富里鄉登場，行政院東服中心執行長許傳盛表示，幸福台九線是蔡總統「三六九客家政策」中之一，花東客庄創生說明會陸續展開，歡迎鄉親永續提出寶貴意見，值得一提的是，客委會為吸引創造性人才移居（含返鄉）客庄地區，辦理「客庄地方創生移居計畫」，提案者以二年期為限，補助經費每年新台幣50萬元，歡迎青年把握機會。

客委會將富里鄉列為幸福台九線計畫中十一個重點客庄之一，富里鄉共有十三個村，依據族群結構有客家族群較多的學田、竹田、永豐、新興及閩、客族群居多的東里、富里、羅山、明里、富南及石牌，萬寧及吳江及豐南則是閩、客及原住民都有的鄉村；富里鄉族群向來和諧，也是全國重要的良質米產區，羅山有機村更全國聞名，六十石山金針花海美景及豐南小瑞士，還有道地擂茶、米苔目、菜包及牛汶水等客家美食，希望透過幸福台九線計畫協助，促成富里鄉觀光、農業與客家美食和文化結合，帶動觀光及移居風潮。

鄉長陳榮聰允諾會與幸福台九線相關計畫密切合作，目前籌備中有青年直銷站、創生基地兩項計畫，將與幸福台九線接軌，此外也會加強舉辦行銷活動，以及電商平台促銷，增加富里鄉商機。

幸福台九線專案辦公室表示，富里鄉為客家重點之一，然而客家認同隨社會進步而受到影響，且隨人口外流面臨文化傳承的困境，希望藉由幸福台九線客庄創生系列活動，透過表彰優秀返鄉青農喚起客家硬頸及打拼精神。

而青農直銷站及客庄文化館和創生基地，目前客委會同意提案，約需近兩千萬元，陳榮聰表示，希望鄉代會能支持，其中花東基金核訂的1700萬元中山路及公所前改善計劃已完成規劃，至於葉日松文學館將進一步規劃成為文化與音樂的場域。

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