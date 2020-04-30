崑大空設系傳捷報 9件作品入圍德國紅點設計獎

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「德國紅點設計獎」被公認為目前全球規模最大、最有影響力的頂級設計獎項，近日崑山科技大學空間設計系，從嚴謹的校內評選先挑出10件優秀作品參賽，日前公布入圍結果，該系一舉拿下9項作品入圍的好成績，令人驚艷。





近年來崑大設計系在學校的大力支持下，積極參加國際競賽，自2016年初參與德國紅點競賽，已連續3年累積入圍及得獎數逾30件。此次入圍作品中由杜立筠建築師指導，林伽恩同學的作品「都市兒童遊樂場—兒幼美學種子計畫」，其設計概念為重新思考臺灣長期忽略美感教育的兒童遊樂場及遊具設計，透過感官、直覺，感知，孩子可以在盡情的遊戲與冒險中探索並培養美感，創意概念獲得青睞並入圍。

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此外，由顏世樺老師指導，黃燕屏同學的作品「伏寓—重新定義狗狗與人類之間的連結」，提出人與寵物狗共同生活的空間新體驗。張郁靂主任及鄭博元老師共同指導的李柏穎同學，則以「VROOM－客製化虛擬室內繪製體驗系統」挑戰建築跨域虛擬實境的參賽類別，兩件作品也都依序入圍。9位入圍同學皆期待自己有機會登上國際設計競賽舞臺，為學校及空設系爭光。





系主任張郁靂表示，今年由於新冠肺炎疫情的關係，許多設計類展出及競賽陸續取消實體展覽，畢業生一年來的成果無法呈現給大眾，但空設系師生轉而更加積極參與國際競賽尋求更大舞臺。

負責國際競賽籌備的張從怡副主任表示，空設系學生除了設計力及執行力外，對議題的前瞻性及敏銳度掌握，亦是屢獲競賽得獎肯定的重要原因。參賽同學必須在競賽時間的限制下，與指導教授多次討論、調整設計內容的表達、圖面及動畫的呈現效果，只為追求最理想的原創性及美感表現，能夠入圍覺得相當欣慰。

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