　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大空設系傳捷報 9件作品入圍德國紅點設計獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「德國紅點設計獎」被公認為目前全球規模最大、最有影響力的頂級設計獎項，近日崑山科技大學空間設計系，從嚴謹的校內評選先挑出10件優秀作品參賽，日前公布入圍結果，該系一舉拿下9項作品入圍的好成績，令人驚艷。

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來崑大設計系在學校的大力支持下，積極參加國際競賽，自2016年初參與德國紅點競賽，已連續3年累積入圍及得獎數逾30件。此次入圍作品中由杜立筠建築師指導，林伽恩同學的作品「都市兒童遊樂場—兒幼美學種子計畫」，其設計概念為重新思考臺灣長期忽略美感教育的兒童遊樂場及遊具設計，透過感官、直覺，感知，孩子可以在盡情的遊戲與冒險中探索並培養美感，創意概念獲得青睞並入圍。

請繼續往下閱讀...

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，由顏世樺老師指導，黃燕屏同學的作品「伏寓—重新定義狗狗與人類之間的連結」，提出人與寵物狗共同生活的空間新體驗。張郁靂主任及鄭博元老師共同指導的李柏穎同學，則以「VROOM－客製化虛擬室內繪製體驗系統」挑戰建築跨域虛擬實境的參賽類別，兩件作品也都依序入圍。9位入圍同學皆期待自己有機會登上國際設計競賽舞臺，為學校及空設系爭光。

▲崑山科技大學空間設計系，一舉拿下9項作品入圍「德國紅點設計獎」的好成績，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

系主任張郁靂表示，今年由於新冠肺炎疫情的關係，許多設計類展出及競賽陸續取消實體展覽，畢業生一年來的成果無法呈現給大眾，但空設系師生轉而更加積極參與國際競賽尋求更大舞臺。

負責國際競賽籌備的張從怡副主任表示，空設系學生除了設計力及執行力外，對議題的前瞻性及敏銳度掌握，亦是屢獲競賽得獎肯定的重要原因。參賽同學必須在競賽時間的限制下，與指導教授多次討論、調整設計內容的表達、圖面及動畫的呈現效果，只為追求最理想的原創性及美感表現，能夠入圍覺得相當欣慰。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
300元有找「跟明星同款」！巨可愛「春捲包」時尚又實用　
毀滅式分手後…周揚青IG首發聲「親曝現況」　羅志祥慘丟2節目
殺警男無罪「精神科醫師被罵爆」　鏡頭前激動回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「藝文紓困2.0」申請須知公告！5月4日起受理線上或郵寄提出

崑大空設系傳捷報 9件作品入圍德國紅點設計獎

海內外「帶薪」實習就業一起來　嘉藥老服系提早接軌職場受歡迎

新冠救命藥「瑞德西韋」初步試驗結果佳　張上淳：患者出院率可達6成

五一連假全台天氣攻略！2縣市高溫黃燈飆36°C熱爆　「3天雨區曝光」

快訊／「20年承載太多人的回憶」　麻布茶房宣布繼續營業

在職約面試！拖鞋哥「一副剛睡醒」...技能全歸零　他傻眼：太神奇了

免稅商品特價賣！台中機場湧上千人　網：這些人都不用上班？

梨山賓館佛心老闆！　「不減薪不放無薪假」還發員工旅遊補助

化身糕餅師傅　母親節將至！盧秀燕籲優先購買身障產品

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

「藝文紓困2.0」申請須知公告！5月4日起受理線上或郵寄提出

崑大空設系傳捷報 9件作品入圍德國紅點設計獎

海內外「帶薪」實習就業一起來　嘉藥老服系提早接軌職場受歡迎

新冠救命藥「瑞德西韋」初步試驗結果佳　張上淳：患者出院率可達6成

五一連假全台天氣攻略！2縣市高溫黃燈飆36°C熱爆　「3天雨區曝光」

快訊／「20年承載太多人的回憶」　麻布茶房宣布繼續營業

在職約面試！拖鞋哥「一副剛睡醒」...技能全歸零　他傻眼：太神奇了

免稅商品特價賣！台中機場湧上千人　網：這些人都不用上班？

梨山賓館佛心老闆！　「不減薪不放無薪假」還發員工旅遊補助

化身糕餅師傅　母親節將至！盧秀燕籲優先購買身障產品

解放軍「驅護編隊」通過宮古海峽　海自黑島掃雷艦跟監

紐西蘭帥哥羅藝恆唱中文超標準嚇到網友　原來早就和費玉清合唱過！

不斷更新／林安可生涯首支滿貫砲　5局統一12比5領先

SBL冠軍賽／王皓吉繳個人系列賽最佳　前5場宛如地獄

最不能惹的前女友！崔江姬氣炸嗆叛徒　頭頂藏「武器」教訓渣男

國民黨200字怒轟殺警案法官：判決與社會期待根本是平行世界！

刺死鐵路警無罪交保！司法院臉書被灌爆　網1招神解被讚翻

美國政府加購10萬個屍袋　以因應最壞情況

《無聲革命》票房逆襲成長16.3%　5天零確診「電影院能凝聚人心」

SBL冠軍賽／李啟億滿意雙洋將　盼下季繼續合作

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

女嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診！醫驚呼：嚴重會致命

大樂透上看8.3億元　「4星座」好運飆高

好市多開賣「蒜辣炸雞」　評價洗版

零確診生活正常了？醫：幾年內回不去

再度零確診！陳時中推「防疫新生活條件」：可放心戶外活動！

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

5天0確診！武陵校長「提前50分放學」慶祝

狂賀台灣連5天「+0」！賣場多樣商品第買1送1

作品爆抄襲「仍獲正取資格」　北藝大回應了

她曬米奇口罩Q翻天　萬人眼紅：可戴半個月

大叔「口罩戴到褪色」她送2個後悔了

快訊／麻布茶房宣布繼續營業！

領口罩「炸滿夢幻粉櫻」　萬人傻：衛生棉？

更多熱門

相關新聞

保時捷將於5月4日重啟德國工廠

保時捷將於5月4日重啟德國工廠

自3月21日暫時關閉產線2週後，保時捷（Porsche）也將於下週一（5月4日）重啟Zuffenhausen、Leipzig 2座工廠，並在確保員工健康安全情況下，逐步將產能提升至最大化。

MotoGP德國、荷蘭、芬蘭站全取消

MotoGP德國、荷蘭、芬蘭站全取消

SARS之後準備了17年！北榮接受「德國越洋專訪」

SARS之後準備了17年！北榮接受「德國越洋專訪」

疫情結束　德國讓勞工也能在家辦公

疫情結束　德國讓勞工也能在家辦公

Lexus LFA低里程鍍鉻版德國拍賣

Lexus LFA低里程鍍鉻版德國拍賣

關鍵字：

崑大空設系捷報德國紅點設計獎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

忍住不上床就有300萬入袋！

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面