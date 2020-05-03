快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

▲地震報告資料。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身，全台有感！根據中央氣象局的地震報告，3日11時24分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度40.4公里，最大震度4級。
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、海端、池上
3級：利稻、鹿野、綠島、臺東市、卑南、太麻里、蘭嶼
2級：達仁
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里、磯崎、水璉
3級：紅葉、鹽寮、花蓮市、太魯閣、西寶、玉里
2級：西林、秀林、銅門
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：番路、義竹
3級：阿里山、大埔、民雄
● 南投縣地區最大震度4級
4級：國姓
3級：合歡山、名間
2級：日月潭、魚池、埔里、南投市、信義鄉
● 臺南市地區最大震度4級
4級：新化
3級：楠西、東山、善化、佳里、臺南市
2級：永康
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：彰化市
3級：員林、大城
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：水林
3級：草嶺、古坑、斗六市、麥寮
2級：土庫、四湖
● 高雄市地區最大震度3級
3級：六龜、旗山
2級：甲仙、高雄市、壽山
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門、九如、屏東市
2級：瑪家、新埤、滿州、恆春
1級：春日、小琉球、鵝鑾鼻
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：霧峰、臺中市、梧棲
2級：德基、烏石坑、大甲
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南澳、武塔
2級：南山、冬山、牛鬥
1級：大同、蘇澳、內城、宜蘭市
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：鯉魚潭、三義
2級：苗栗市、竹南
1級：南庄
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、中壢、桃園市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新北市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市