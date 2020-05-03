爆料金正恩身體狀況後…　國安局長邱國正明赴立法院報告

▲國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



（20：38更新敦睦艦隊確診案例）

政治中心／綜合報導

國安局長邱國正30日赴立法院外交及國防委員會備詢，面對立委追問金正恩身體狀況，邱國正確實是生病了，震驚國內。而國安局是否掌握其他情資，立法院外交國防委員會4日邀請國防部部長嚴德發、國家安全局局長邱國正報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，並備質詢。

朝鮮半島情勢備受鄰國關注，金正恩神隱20多天後，終於在5月1日出席公開活動，北韓官媒更大肆報導闢謠；不過，立委王定宇則持懷疑態度，更對比舊照發現金正恩身型、牙齒、臉上的痣、個人魅力等等，都與1日公開現身的模樣略有不同，懷疑是「替身冒牌貨」。

▲金正恩出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）



另外，海軍敦睦艦隊日前爆發31例確診新冠肺炎，原以為疫情已趨緩，不過，3日晚間8點多，疫情指揮中心臨時加開記者會，指揮官陳時中公佈採檢結果，又有4人驗出陽性，同為磐石艦隊官兵，而為何之前沒有採檢出來？陳時中說，可能是病毒已經非常低，案例很值得進一步作探討。

對於後續敦睦艦隊染疫調查進度，立法院外交及國防委員會4日邀請國防部部長嚴德發、國家安全局局長邱國正報告，並備詢。

針對後續調查，國防部先前表示，將對每個人面談，避免電話問答造成口誤影響調查結果，由於官兵才剛結束隔離，面談調查尚未展開，因此4日報告內容不會提及官兵說法。

至於敦睦艦隊遠航訓前的會議記錄，立委吳斯懷等人提案向國防部索取「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」等資料，不過，民進黨團27日要求重新決議該案，最後復議通過，只成立專案小組，不涉及調閱詳細資料。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者湯興漢攝）

