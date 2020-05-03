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好精進！　他們徒步10公里只為了凌晨1點跟台灣連線

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▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

因應疫情，慈濟成立線上共修平台，輕輕一點就能「線上共修」，但在3C不普及的非洲，有一群志工徒步10公里才能到慈濟聯絡處連線，在當地凌晨1點與全球慈濟志工一起「線上共修」。5月3日慈濟精進日共有50個國家地區、逾20萬人次點閱，共11種語言包含中文、英文、葡文、西文、泰文、印尼文、緬甸文、越南文、日文、韓文、俄文，全球志工同步「線上共修」，距離台灣千里，雲端相會無距離。

慈濟大學劉怡均校長指出，當國外學生還在聚會派對時，台灣各校已經在做防疫工作，如今全世界有15萬學生停學，但因為台灣戒慎虔誠，如今還能如常上學、生活，真的很幸福。劉怡均校長表示，無法來台上學的慈濟大學學生，可透過天空學院上課，就連原本不會使用連線軟體的教授，也投入學習各國不同的視訊軟體，讓學生學習不間斷。

慈濟醫療法人高韻均營養師長年研究素食對人體的影響力，認為飲食習慣應從小就被灌輸正確概念，當小孩受到的獎勵是高糖、高油脂食品，而不是健康的蔬果，就在影響小孩未來的健康。高韻均營養師指出，許多不正確的飲食習慣與烹調方式增加身體發炎反應、脂毒性等，健康飲食就是以全食物型態的植物作為飲食基礎，包含吃足蔬菜與水果、堅果種子、善用辛香料等。在蛋白質吸收部分，餐餐要有豆類補充蛋白質，且植物蛋白質含有豐富膳食纖維、抗氧化物，而且不含膽固醇、荷爾蒙、抗生素等。

▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

▲5月3日慈濟精進日共有50個國家地區、逾20萬人次點閱。

花蓮慈濟醫院肝膽腸胃科洪睿勝醫師在娘胎時就吃素，他認為素食可讓身心健康、減輕全球暖化，更是尊重生命的展現。洪睿勝醫師表示，慈濟醫療團隊向國健署提出研究計畫，發現由肉食轉素食或持續素食者的糖尿病發生率大幅減低百分之33至50，同時減少脂肪肝、膽結石等疾病，在與健保資料庫比對，吃素者健保費相對減少，減輕社會成本。

▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

▲莫三比克慈濟志工在當地凌晨1點，在慈濟會所的黃土上連線台灣精進。

各國志工雲端相會在台灣的上午精進共修，在他們的國家有的是下午，也有的是凌晨。儘管人手一機就能點開精進，但在網路、3C產品不普及的非洲辛巴威、莫三比克等，卻得徒步到慈濟聯絡處才能連線精進。辛巴威慈濟志工為了跟全球志工一起精進，5月精進日有42位志工相約到慈濟聯絡處連線，其中住外地志工最遠的是從5月2日下午1點開始徒步10公里抵達集合地點，之後才由專車接送到5公里遠的辦公室留宿，在凌晨1點開始與各國慈濟志工一起線上共修。

▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

▲辛巴威慈濟志工在當地徒步到聯絡處，準備參加隔天與台灣連線精進。

▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

▲辛巴威慈濟志工在當地凌晨1點與台灣連線精進。

慈濟基金會表示，自新冠疫情發生後，慈濟於3月起已採線上直播精進與祈福方式進行，將持續到疫情結束。

▲▼5月3日慈濟精進日共有逾50個國家地區、3萬人7千多人雲端相會。（圖／慈濟基金會提供）

▲前往靜思精舍參加共修的慈濟志工也因應社交距離，分為多處精進共修。

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