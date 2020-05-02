殺警案精神鑑定醫遭「出征」　陳時中：考慮成立專責鑑定小組

▲衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

罹患精神疾病的鄭男犯下鐵路殺警案被判無罪，引發社會議論，更有大批網友出征鑑定醫師沈正哲臉書。衛福部長陳時中今（2）日在中央流行疫情指揮中心記者會後被問及此事時回應，單一醫師鑑定須承擔的壓力太大，未來有考慮比照醫審委員會，成立專家小組一併鑑定。

陳時中表示，精神科醫師是依專業盼對鄭男犯案當下是處於生病狀態，但如何判決是則是由法官自由心證。不過，他也提到，近年來在精神醫療制度上，的確有一些部分需要改變，像釋出事情後怎麼補救？出問題後怎麼懲罰才合理，「但這兩塊不是放的太緊，就是太鬆。」

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陳時中提到，過去台灣在精神醫療上，對於社區復原十分重視，但治療卻礙於健保給付困難，無法把病人處理到穩定才放回社區，這也代表著在社會上民眾會接觸到許多「相對不穩定」的個案，間接導致污名化產生。

因此，陳時中表示，未來會考慮把治療端擴大，讓更好的醫療體系介入，為了不讓治療費用遭到健保總額排擠，未來除了急性期病人外，社區端也將研議由公費給付。至於有自傷傷人之虞的病患，雖然現行醫療可以做好的處置，但因牽涉到熱定與人權，是否要緊急安置？由誰來安置？也都是一大問題。

「像這次做鑑定的身心科醫師，就容易受到社會攻擊。」陳時中話鋒一轉提到，他過去就一直思考，是否該比照審查醫療爭議，成立專家委員會，如此一來，每位專家承受的壓力較小，專業性也比較高，但這麼做的困難點在於審查速度變慢，「空窗期病患怎麼處理？」

陳時中說，這次事件單一醫師要承受的壓力很大，但他的判斷都是秉持專業所學，程序上一點也沒有錯，大眾不應該就此責怪他，但評判基礎是否完全正確，則可以另行討論。

陳時中提到，未來若順利成立專家委員會，除了精神醫師外，他也會考慮把病患、家屬、犯罪學專家等一併納入，「但這樣緊急安置時效是否夠，在這裡有一點懷疑。」