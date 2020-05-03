夫待小三愛巢4hrs…甜稱「老婆」！正宮跟蹤蒐證怒告　「畫質不佳」敗訴

▲女子發現丈夫外遇，自己跟蹤蒐證提告，卻因提交的行記錄器「畫質、音檔不清晰」敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名鄭姓女子發現丈夫外遇，決定自己偷偷跟蹤並進行搜證，果然看到丈夫赴小三住處過夜，見小三身穿紅色睡衣，丈夫還喊小三為「老婆」，讓她氣炸，決定向丈夫、小三連帶求償80萬元。不過，屏東地院審理時，卻認為鄭女提供的行車紀錄器「畫質與音檔不夠清晰、清楚」，無法證明為由，駁回告訴。

判決指出，鄭女與丈夫結婚將近30年，兩人育有3名子女，卻在2019年6月間發現丈夫對婚姻不忠，決定偷偷跟蹤丈夫行程，並以行車紀錄器影像，將丈夫與小三在外過夜行程、電話中的曖昧對話全都錄下，一併提告求償。

鄭女主張，丈夫與小三單獨約會還過夜，肯定有不正常男女親密交往行為，像是小三一開始見到丈夫前來「著套裝」迎接，卻在4小時後「著紅色睡衣」送丈夫離開，事後也多次在小三家中發現丈夫車輛，丈夫還直接稱小三為「老婆」。

不過丈夫否認鄭女的指控，聲稱妻子看到的都是「訪問友人」的畫面，甚至反過來指控，妻子近年來對他冷漠疏離，還疑神疑鬼地四處造謠抹黑，自己「受不了折磨才選擇搬回老家居住」，認為妻子無理由求償。

法官聽完證人說詞並勘驗行車紀錄器影像，認為影像、音檔不夠清晰，僅能判斷丈夫與小三來往，但不足以證明有通姦、逾越男女交往關係，因此駁回鄭女求償告訴，全案仍可上訴。



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