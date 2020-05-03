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全聯崛起前「1神店」曾稱霸全台！網直呼回憶殺：超好逛

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▲全聯福利中心越開越多間。（示意圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為台灣門店數量最多的超市，全聯空間小且能快速買到商品的特性，征服不少家庭主婦們的心。近日就有網友PO文，稱在全聯崛起前，似乎只有家樂福、大潤發等大型量販店。貼文隨即引發鄉民熱議，其中由日商與味全食品導入台灣的「松青超市」，勾起網民無限懷念。

菜市場是許多家庭的買菜重地，但不是每個人家附近都有市場，因此離家近的超市就成為首選，當中又以全聯最受歡迎。不過近日有網友在PTT上發文，稱全聯似乎是在近10年才崛起的，「在全聯之前，印象中只有家樂福大潤發之類的量販店，小規模的連鎖超市就沒什麼記憶了」，想詢問大家，還記得在全聯出現以前，台灣還有哪些超市嗎？

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▲▼喜互惠超市。（圖／翻攝自喜互惠粉絲專頁）

▲喜互惠超市。（圖／翻攝自喜互惠粉絲專頁）

貼文PO出後引發不少鄉民熱議，紛紛指出像是「頂好」、「軍公教福利中心」、「齊普」、「喜互惠」、「興農」「丸久」、「萬家福」、「南部有北海道、松青，俗俗的賣」、「花蓮有統冠」。當中討論度最高的，就是「松青超市」。

▲▼松青超市。（圖／資料照）

▲松青超市。（圖／資料照）

據悉，松青超市於1986年由味全食品公司與日本松清株式會社(後更名為FRESSAY)合資成立，並於同年11月於台北開幕第一家門市。松青超市在當時引進了國外超市經營概念，由味全食品公司與日本松清株式會社(後更名為FRESSAY)合資成立，並於同年11月於台北開幕第一家門市，引進了國外超市經營概念。

▲▼松青超市。（圖／資料照）

▲松青超市被全聯收購。（圖／資料照）

松青超市隨即積極展店，門市遍佈全台灣，還曾併購「丸久」躋身為全台第二大的超市品牌，然而之後面臨零售業經營環境激烈競爭，導致發展狀況未如預期，陷入連續多年虧損，味全因此在2015年時，將松青股權售予全聯實業股份有限公司，全聯就此穩居超市龍頭。

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