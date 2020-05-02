1968 APP是票房毒藥？　黃偉哲：民眾會產生誤解

▲台南市長黃偉哲指出，不能說1968 APP是票房毒藥，但是因為民眾的確是會產生誤解，民眾會將監測點，誤解為警示點，所就就變成這種局面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對外界質疑1968 APP沒提醒的地方，很多人都會去，1968 APP是不是有點像反指標？台南市長黃偉哲指出，不能說1968 APP是票房毒藥，但是因為民眾的確是會產生誤解，因為陳時中部長也講得清楚，這是一個監測點，不是一個警示點，但可能民眾誤以為警示點。

黃偉哲說，監測點的意思就是說，從過去歷史經驗來看，人潮聚集的地方，所以就把它放進1968的監測範圍。但是可能民眾的解讀，可能變成一個旅遊警示，正因為民眾把他解讀成旅遊警示，才會變成說凡是列在上面的景點就盡量少去，列的就可以去，就會變成1968監測點人煙稀少、1968非監測點人潮擁擠，這樣的一個「逆時鐘」的狀況，我們也不知道為什麼會這樣，但是總之既然說了希望增加監測點，盡量放在北部，當初他隱隱覺得不妙，所以說希望可以多放一點在北部。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲強調，當初台南市被放進27個監測點，我們就覺得有點不妙。果然從人潮來看，好像也是這個樣子。但是他覺得其實市府還是要拼觀光、拼經濟，他還是講一遍，要拼觀光，拼起來很困難，但是要毀掉觀光卻很容易，所以很希望說還是努力來拚一下。

黃哲再說，市府並不會因為有些地方沒有列入這個1968監測點，就沒有做防疫措施搭配。大家可以看到白河汴頭里的石斛蘭，那個地方雖然沒有列入1968的監測給他們，還是做好防疫措施以及宣導落實戴口罩。今天這個地方林初埤也沒有列入監測點，但是我們還是要做好防護措施，要做好人流疏導。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫