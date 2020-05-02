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電動車騎士慘遭「開車門擊落」　沒戴安全帽！後車瞬間輾爆他頭

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 記者陳凱力／新竹報導

新竹一名侯姓汽車駕駛將車臨停路邊，因未注意後方來車隨即開啟車門，導致2名騎士1死1傷。侯男向警方自首肇事，並負起2名騎士的賠償，與死者家屬、傷者達成和解。法官認，侯男無前科素行，也與被害家屬和解，歷經檢審程序，日後相信必當更知所警惕，謹慎小心行事，應無再犯之虞，因此依過失致死罪判刑6個月，緩刑2年。

侯姓男子於2019年4月29日下午，駕駛自小客車臨停於竹北中華路段，因開啟車門而使後方騎乘電動車的黎姓男子摔車倒地，黎男未戴安全帽，來不及反應、直接撞上侯男車門，連人帶車摔至車道，再遭騎乘機車的李姓男子輾過頭部。

▲騎士慘遭開門擊落！後方重機「輾頭」　沒戴安全帽...慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲電動機車騎士黎男並未戴上安全帽，雖經緊急送醫院急救，仍宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

黎男頭部受重創，全身多處骨折，經送醫後傷重不治死亡，而李姓騎士也因摔車導致左鎖骨閉鎖性骨折、臉部撕裂傷、挫傷、肩部挫傷等傷害。侯男驚覺闖禍，驚嚇萬分，立即報警處理。

侯男、黎男及李男經警方實施呼氣酒測及醫院抽血檢測後卻認未飲酒，侯男亦坦承肇事，並表示會負起應負的責任。

法官調查，侯男於肇事後立即留於現場向警自首，並積極賠償死者家屬及傷者，亦全部付完賠償。法官認，侯男無前科素行，也與被害家屬和解，歷經檢審程序，日後相信必當更知所警惕，謹慎小心行事，應無再犯之虞，因此依過失致死罪判刑6個月，緩刑2年。

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