▲▼ 台灣心義工團3工作天，迅速重建卑南陳家家園 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

2020年3月間台東縣卑南鄉明峰村龍過脈陳家遭祝融奪走女主人及出生僅6個月大的嬰兒，經台灣心義工團108位義工只花3個工作天就協助重建家園，2日交屋由縣長饒慶鈴在社會處陳淑蘭處長陪同下，參與陳家新居啟用並發放災害救助金46萬元，卑南鄉公所許文獻鄉長、延平鄉公所胡黃廣文鄉長及縣議會鄭崗山等人亦親臨關心祝福，並感謝義工團為台東弱勢民眾重建家園，饒慶鈴親頒感謝狀由台灣心義工團尤瑞豊理事長代表接受。

109年3月17日星期二傍晚，發生一場無情惡火奪走2命及燒毀一棟民宅的悲劇，身為低收入戶的陳家女屋主及6個月大的男嬰不幸身葬火窟。受災戶陳先生說，自己平日靠打零工維生，個性內向不善言詞，遭逢家變很難過，現在房子蓋好能夠安居，希望自己工作能更穩定好好扶養3名子女長大，這段時間非常感謝縣政府、鄉公所、村長及義工團、各界善心人士的幫忙，讓他有繼續活下來的希望。

成立於2016年10月的台灣心義工團於桃園縣立案，現任理事長尤瑞豊說明早年參與志工建屋後因此熟練房屋工程營造，在使命感驅使下認識一群充滿俠義精神志氣相投的朋友，105年尼伯特風災曾來台東、蘭嶼協助災民重建家園，讓他們覺得台灣需要有更多房屋營造的志工團體。組織立案以來，每年幾乎有上百件申請案，幾年來義工團善行義舉遍布全台各縣市，為「台灣受災戶逐夢一個家」更是尤瑞豊的心願。

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