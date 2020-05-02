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金正恩活跳跳現身打臉前北韓官員　他見「一輛車」揪出病重玄機

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▲▼脫北國會議員太救民仍懷疑金正恩可能曾生病（圖／翻攝自朝中社）

▲太救民懷疑，金正恩身後的車可能是用來 「代步」的。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓領導人金正恩睽違20多天首度打破沉默，於昨（1）日勞動節出席磷肥料工廠的剪綵儀式，不過金正恩的「復活」卻讓南韓2位脫北者出身的國會議員慌了，因為不久前，他們還信誓旦旦地表示「金正恩無法起身」。如今對於南韓網友們的群起圍攻，卻提出質疑，「難道沒發現照片裡的玄機嗎？」

曾是前北韓駐英公使的太救民（태구민，即太永浩）不久前當選第21屆首爾江南甲選區的國會議員，上月28日接受CNN專訪時表示，金正恩可能早處於無法起身、甚至無法獨自走動的狀態，而此前他更在個人臉書上表示，這些推測都是出於三朝以來擔任北韓外交官長期觀察下所得出的結論。

然而今日北韓官媒所公佈的照片，卻讓太救民和另位同樣是未來韓國黨籍的脫北者出身議員池成浩（지성호）慘遭打臉、處境難堪，個人臉書上更湧入大批網友留言、貼圖嘲諷。

即便官方公佈照片，太救民仍對金正恩的健康狀態存疑。他認為，金正恩過去20幾天不乏曾生病的可能，從官方公佈的照片中可以發現，金正恩身後停著一輛類似代步用的車輛。巧合的是，2008年金正日從腦中風甦醒後，從各種影像來看可以發現他走路困難，而他到地方視察時所搭乘的車輛，正是今日北韓官媒公佈照片中金正恩身後的車。

對於網友們的嘲諷，太救民承認北韓官方所公佈的照片確實能平息病危、死亡等謠言，他也承認領導人的身體狀況確實是北韓的最高機密；然而他也表示，依據此前在金日成、金正日時期的經驗，他提出金正恩不良於行等質疑確實沒有錯。

太救民表示，自從金正恩不出席4月15日太陽節活動，接著官媒又選擇不正面回應外媒的謠傳，早就使得部分北韓居民起疑，加上北韓駐在海外的各大使館並未收到官方下達如何回應外界謠言的指令。他推測金正恩病危，在分析面向來看的確是正確的。

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