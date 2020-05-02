金正恩神隱20天現身！粉專早就預言「有一群人更可惡」

記者柯沛辰／綜合報導

北韓領導人金正恩病危傳言滿天飛，如今神隱20天首度露面剪綵，引起外界熱議。臉書粉絲專頁《朝鮮經貿文化情報》批評，平時以北韓為主的經貿團體與旅遊業者大抵了解情況，結果卻不表態，反而跟著謠言起舞，相當可惡。

《朝鮮經貿文化情報DPRK》指出，粉專長期經營和播報朝鮮消息，對北韓生態相當了解，第一時間就說了「金正恩死亡」是謠言，再者粉專秉持一貫立場，尊重朝鮮國情，不跟進沒來由的消息，或趁機蹭熱度，「早已言明，造謠者將自取其辱」。

▲金正恩1日現身露臉，出現在南韓媒體上。（圖／達志影像／美聯社）

粉專批評，一些以北韓為主的經貿團體與旅遊業者，遇到這些謠言，不僅不挺身而出，紛紛做出各種閃避的姿態，還有人跟著謠言起舞，一同消費北韓，「這些所謂了解朝鮮的組織、團體、人員的不表態，形同對於朝鮮的默殺，是更為可惡的。」

綜合外媒報導，金正恩1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，親自剪綵。對於近日諸多傳言，北韓政府雖未正面回應，如今直接公布金正恩活動照，可見本人面色不錯，似乎身心狀況無虞，而妹妹金與正也在一旁，兄妹倆好心情全寫在臉上。

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，妹妹金與正也在一旁陪同。（圖／路透）