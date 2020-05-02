日外務省回應金正恩現身！　擬攜手美韓收集情報

▲北韓領導人金正恩1日視察順天磷肥工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日終於現身，1日視察順天磷肥工廠的照片登遍國際各大媒體。對此，日本政府也計劃要與南韓、美國政府加強合作，獲取更多相關訊息。外務省成員也表示，未來將持續關注北韓動向。

日媒共同社報導，在金正恩健康堪憂的消息傳出後，日本政府也接獲許多來自北韓內部的消息，有關單位接下來可能展開進一步的詳細分析。

根據北韓官媒朝中社2日消息，金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，是自4月11日主持勞動黨政治局會議之後，時隔大約20天的首次公開露面，胞妹金與正也隨行。文中提及，「在歡迎曲目響起的同時，金正恩也現身典禮會場，現場參與者爆出雷鳴般的歡呼聲，高呼『萬歲』，他也為工廠竣工剪綵。」

只不過，消息一出，美國總統川普並未正面回應金正恩現身一事，僅提到「我還不想對此發表評論，我們將在適當的時候對此發表意見。」

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