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金正恩現身「彰化傳統市場找肉圓吃」？網驚：怎麼會在台灣

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實習記者施怡妏／綜合報導

北韓最高領導人金正恩神隱20多日，引起外界各種「腦死、病危」揣測，不過今（2）日北韓官媒朝中社公開金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面，只見他坐在典禮台上露出燦爛笑容。不過，日前網路瘋傳一張照片，有人拍到金正恩在彰化傳統市場找肉圓吃，「招牌的金氏油頭+黑色中山裝」配上黑框眼鏡，以及圓潤的身形，讓民眾大驚「金正恩怎麼會在台灣？」

▲▼「金正恩」現身！ 在彰化吃肉圓。（圖／翻攝自Facebook／許銘偉）

▲網路瘋傳金正恩在彰化找肉圓吃？其實他為泰國模仿達人。（圖／翻攝自Facebook／許銘偉）

影片曝光後才發現，原來是金正恩狂粉霍華德（KIM THAILAND）所假扮，他在體型、手插口袋走路模樣，都與金正恩一模一樣。而影片中的場景其實是香港，不是台灣的彰化。

「霍華德」是金正恩的狂熱鐵粉，不論是體型、打扮、動作與神情，全身上下都與模仿的維妙維肖，他還成立臉書粉絲專業，自稱「A貨金正恩、冒牌金正恩」，靠著模仿津正恩而一炮而紅，接下許多廣告活動，有時一天最多可以賺近台幣40萬元。霍華德透露，模仿金正恩的祕訣就是，「經常做出憤怒或是不滿的表情。」

▲▼ ０

▲泰國模仿達人霍華德。（圖／翻攝自Facebook／Howard X - Kim Jong Un 김정은 Lookalike & Impersonator A貨金正恩 冒牌金正恩）

根據《FTV News》報導，彰化市長林世賢看到影片後表示，絕對歡迎金正恩來到彰化，你看他這麼胖又這麼愛吃，就來彰化吃肉圓啊！」許多遊客還因此慕名而來，意外替「彰化肉圓」打了廣告。影片在網路上曝光後，網友們表示，「真的假的啦，工讀生,趕快出來喔！」、「金大圓帥來視查」。

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