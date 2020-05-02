新北封閉式場館分階段開放　侯友宜：疫情舒緩不代表是句點

▲侯友宜視察瑞芳風景區。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

五一連假為各縣市逐步「解封」的關鍵一句，新北市長侯友宜2日視察瑞芳熱門景點。對於新北市府3日將召開專案會議，各局處報告封閉式場館分階段開放的配套措施，侯友宜說，會是這三天連假的狀況評估，國內疫情舒緩，不代表是個句點，仍然不可鬆懈。

侯友宜受訪表示，連假第一天報時山跟茶壺山因為人潮較多而實施車流管控，因此今天特地來視察現場情形，同時慰問工作人員，第一線的執勤員是最辛苦的，但是現階段只是疫情舒緩，不代表是個句點，還要繼續打拚。

侯友宜上午視察瑞芳風景區，包括金水公路勸濟堂牌樓交通管制站、報時山步道口、茶壺山步道口等地點。他會後受訪表示，目前新北市各風景區都在掌控之中，尤其是昨天人潮較多的瑞芳，民眾非常遵守秩序，看到新北市的人潮儀表板顯示人多，就不會再上來，區公所也做好分流管制，瑞芳七個景點都在掌控中。

至於管制人數，侯友宜說，以茶壺山、報時山為例，人數限制是1500人，車是220輛，只要超過，就會立即實施「只出不進」的規定；風景區管制第一個階段是宣導，第二階段會發送警訊提醒民眾不要再來，並告知目前情況。第三階段為風景區人潮略多，採取只出不進管制。最後階段是直接將區域封鎖。

連假首日，新北市因人潮較多實施管制或封鎖的的區域包括姜子寮絕壁步道、烏來風景區、深澳象鼻岩、新北茶壺山步道、貢寮區吉林桃源谷、猴硐、十分風景區。人潮儀表板上線後，觀旅網從上午8點到下午3點半網頁瀏覽數超過5.5萬人次比上週六同時段的6549人次，成長近9倍。

此外，金山老街相較於其他商圈，生意受到疫情非常嚴重的衝擊。對此，侯友宜說，金山老街白天的人潮沒有問題，但進入夜晚生意較差，因為疫情造成生意影響，政府需要體認疫情期間，情況穩定後人潮會慢慢回來，其他老街、商圈人潮都已經恢復7到8成，在安全考量底下，政府會跟商圈一起配合，探討如何帶動經濟、吸引更多觀光客來。

▲侯友宜視察瑞芳風景區。（圖／記者羅婉庭攝）

▲金瓜石報時山步道景色優美，每年旺季都能吸引非常多人潮。（圖／小腹婆大世界提供）