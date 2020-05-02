軍艦確診官兵女友都沒染疫　張上淳圖解分析「戴口罩」是主因

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎今（2）日又增3例確診，全境外移入，而之前引發大規模群聚感染的磐石艦，並沒有外界所判斷感染人數暴增，甚至染疫官兵女友採檢也陰性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析，官兵發燒後被放在隔離室，退燒後回到單位被要求戴口罩，其他艦上官兵也要戴，雖無法達到百分百防堵病毒，但傳播機會相對變少。

磐石艦原預計在3日0時0分解除隔離。不過，指揮中心指揮官陳時中今表示，如沒全陰性，就要多留置1~3天，再讓二採陰性者先行出關。張上淳分析，很多人質疑為什麼在好多狀況下，確診個案都沒將病毒傳出去，包括醫院工作同仁也沒傳出去，是因為去看生病者跟健康者，都沒戴口罩，確實很容易把呼吸道疾病傳到健康的人身上。

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若有戴口罩，張上淳說，會吸到對方飛沫機會大大減少，減少多少不敢有精準數字，假設生病者有戴口罩、健康沒戴，飛沫傳出也會減少，側面可能漏出去，正面減少8、9成，當兩方都戴口罩，剩下1、2成的機會會傳給互相都戴口罩。

張上淳接著提到，艦隊大家都會覺得很奇怪，感染比較少，其實根據指揮中心了解，官兵在發燒後被放在隔離室，退燒後回到單位被要求要戴口罩，其他艦上官兵同樣要戴，雖無法達到百分百，相對傳播機會變少。這也是為何指揮中心不斷提醒沒安全社交距離，大家一定要戴口罩的原因，特別是生病者一開始一定要戴，才能減少傳播機會。