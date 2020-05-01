闖急診室強擄22歲傳播妹！「吃子彈」逼接客　她逃出被抓回...撥冷水性凌虐

▲桃園市葉姓與曾姓男子2年前強逼女子賣淫償還積欠9萬元債務，還涉嫌拘禁與性侵女子，逼迫其賣淫償債。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市22歲女子疑因酒店經紀約積欠葉姓男子9萬元，2018年11月女子在醫院住院期間竟遭葉姓與曾姓等4名男子從急診室強行擄走並拘禁，還逼迫簽立120萬元本票，葉男將女子押往台北市某會館當成肉票，甚至以「想不想吃子彈？」威嚇，還逼迫與不特定男客賣淫償債，葉男還性侵得逞，女子苦不堪言趁機報警。桃園地院審結，將葉男、曾男依共同犯圖利強制使人猥褻罪、強盜罪判處分別重判25年與12年有期徒刑，本案還可上訴。

據桃檢起訴書指出，27歲的葉姓男子與曾姓男子於2018年11月6日凌晨，開車在某醫院急診室將女子強押上車，帶往葉男位於新北市三重區住處拘禁，葉持刀威脅：「不可擅自逃離，想不想吃子彈？」企圖威嚇女子，後來將其載往台北市林森北路某會館，逼迫女子以每次700元為不特定男客做半套性交易，每週僅給女子2000元低價酬勞，最多1天接客10餘位男客，女子還被迫簽下3張各40萬元合計120萬元本票，企圖控制女子自由逼迫賣淫還債。

桃園地院指出，女子曾趁隙逃逸，與同姓女性友人同住，但後來被葉男等人抓回，以球棒痛毆，最後乖乖返回，女子向葉男哀求能與女姓女友人同住，葉男竟發生性行為作為交換條件，女子被迫只好與葉男發生關係，女子被拘禁期間還多次被澆冷水、毆打等方式凌虐，最後趁隙報警求助。

女子出庭時哭訴，真的不喜歡男生，所以想請同性女友陪伴，後來被迫與葉男發生性行為，開庭期間女子數度哭泣、情緒崩潰痛訴遭葉男拘禁與性侵施虐過程。

地院法官考量葉、曾2人意圖營利，以強迫手段逼迫女子與客人從事猥褻行為，將其視為自己所得支配、掌握客體惡意對待，犯後均未坦承犯行，法官審結依共同犯圖利強制使人猥褻罪、強制性交罪、共同犯結夥攜帶兇器強盜罪，判處葉男應執行25年、曾男12年有期徒刑，至於其餘未到案共犯則仍在追緝中。

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