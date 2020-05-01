桃園「刺青巴藥仔」蛇行拒檢　警圍捕秒壓制！搜出200咖啡包

▲桃園警分局30日下午在經國路發現林姓男子開車一路蛇行危險駕駛，林男拒絕警方盤查，員警攔停後呼叫線上警網支援圍捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子30日下午駕車經過經國路，因一路蛇行危險駕駛，員警察覺欲攔停但林男卻駕車逃逸，員警追趕攔查，林男被攔查下車後卻語無倫次大喊「大家來幫幫忙！」員警呼叫線上警網合力圍捕制伏，在其車上起出200包毒咖啡包，林男被帶回偵訊驗出有毒品陽性反應，研判應該用藥後才導致精神混亂，全案依妨害公務與毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局30日下午在經國路發現林姓男子開車一路蛇行危險駕駛，員警攔停後合力圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，30日下午13時48分許，同安派出所警員何宗耘、鐘傑在巡邏途時，在經國路上發現有部白色轎車一路蛇行危險駕駛，立即尾隨準備攔停盤查，但駕駛林姓男子見警車一後鳴笛追趕，不但不配合反而加速逃逸。

▲桃園警方30日在經國路發現林姓男子危險駕駛，員警攔停後合力圍捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警呼叫線上警網合力圍捕，在經國路上將其攔停後，30歲林姓男子拒不開門受檢，員警擊破車窗後將其拉下車，林男語無倫次大喊「大家來幫幫忙！」但在優勢警力下仍被制伏在地上，員警在其車上起出重約1300公克的200包毒咖啡，林男被帶回警局進行藥檢後，呈現毒品陽性反應，全案依妨害公務、毒品等罪嫌被移送桃檢偵辦。

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