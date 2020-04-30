殺警判無罪…大眾氣吼恐龍法官！法律人搬「刑法第19條」曝不罰無奈

▲《中華民國刑法 》第19條。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

網搜小組／鄺郁庭報導

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻當場持刀捅人，李警保護了全車乘客，卻因腹部被捅傷，經送醫搶救後仍不治，引發社會譁然。對此，稍早法官判決出爐，因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。無罪的判決卻引發大眾不滿，紛紛狂批恐龍法官。

判決一出爐就讓民眾罵聲連連，PTT上更是出現各種問卦和討論，都在諷刺和檢討這次的無罪之判，像是「在台灣殺警484很划算阿？」「假如有精神病患殺死法律人，該怎麼判？」、「司法改革到底是成功還失敗？」「我們司法改革的定義是不是不太一樣呀？」「精神病要殺死什麼人才會判有罪阿？」「台灣精神病問題484無解啊？」

請繼續往下閱讀...

還有人忍不住憤慨表示，「今年是怎樣？是看準防疫期間不可能上街大遊行是嗎？各種凶殺案的判決都在挑戰台灣人民的容忍極限欸！」每個討論貼文的留言更是憤慨，「法官是神耶」、「就算改革也沒用啊！法官想怎麼判就怎麼判」、「教大家去看精神科取得病歷就可殺人」、「精神病補習班爆滿。」

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

不過，就有一些法律人和網友表示，在怪法官之前，要先看看《中華民國刑法 》第19條內容，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。」

再看看這次判決，一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑，不過日前開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須強制就醫5年。

不過，法官考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且犯案情節重大，造成社會大眾恐慌，基於維護社會安寧秩序，依規定認為仍應有諭知具保之必要，參酌鄭男家庭經濟狀況，裁定50萬元交保。