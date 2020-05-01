大學讀哪科系出社會後「錢」途秒破滅？網友選擇一面倒





▲畢業季即將到來，你（妳）讀的科系有「錢」途嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多高中畢業生在選擇大學時，多半會考慮到個人興趣，或是未來的發展。一名網友在PTT發文提到，出了社會後才發現，原來獸醫的薪水滿少的，就連心理系也沒有「錢途」，與他以往得知的消息差很多，他好奇詢問，「還有什麼科系，原本以為有錢賺，但也還好的？」

一名網友在PTT閒聊板上以「沒想像中賺大錢的科系」提問，原本以為當獸醫出社會後會很有錢賺，但發現其實新水很少，就讀心理系的好友薪水也不高，與他過去的想法不一樣，讓他好奇還有什麼工作也是這樣。許多人留言抱怨，「中醫當初才差一兩級分就可以上西醫，但中醫薪水只有西醫的三分之一，而且聽說連實習都是個問題」、「醫療相關，那工時跟工作內容，領那報酬有夠血汗」、「航太啊 除非天選被外派 不然待在台灣等著被操到爆」。

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不過許多網友都認為「獸醫系」真的可憐，「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊」、「看標題秒想到獸醫」、「絕對是獸醫，不過獸醫現在分數也不高了」；也有人點出重點，「獸醫要自己開業才賺」、「獸醫是慣老闆賺 員工苦哈哈」。

▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

