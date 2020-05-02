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王者歸來！金正恩神隱20多日突現身剪綵　韓媒點出核心關鍵

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▲▼神隱20天後，北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

▲神隱20多天的金正恩，於勞動節（1日）出席磷肥料工廠剪綵儀式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

神隱20多天的北韓領導人金正恩總算現身了！北韓中央廣播電視台今（2）日凌晨報導，金正恩勞動節當天巡視平安南道磷肥料工廠竣工典禮，還親自參與剪綵。韓媒分析，金正恩選擇在勞動節當日突然出現在磷肥料工廠，其實和北韓國內長期的經濟困難有關！

《韓聯社》分析，神隱多日的金正恩選擇在勞動節出席剪綵儀式，為的不是打破國際間謠傳的病危說、死亡說，而是試圖藉拼民生、拼經濟來穩定國內民心。

該磷肥料工廠位於平安南道順川市，鄰近首都平壤，2017年7月16日開始興建，為的就是要提高國內農業生產量、解決北韓境內長期以來糧食短缺的問題。北韓官媒今年1月7日就曾報導金正恩首度視察該工廠，顯見北韓政府對於糧食問題的高度重視。

金正恩於勞動節出席磷肥料工廠剪綵，極有可能想對外維持自己是「高度重視民生問題的領導者」之形象。

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲北韓官媒報導金正恩出席剪綵，打破國際間謠傳的病危說、死亡說。（圖／路透社）

其實北韓自90年代經歷「苦難的行軍」後，國內便面臨大規模的糧食減產、饑荒，加上因發展核武長期受到國際上的制裁，北韓國內進口化學肥料非常不易，且國內可用的家畜數量有限，家畜排泄物製成的堆肥產量長期以來無法穩定，肥料品質不穩下，北韓國內的糧食生產當然大受影響。

原本近幾年來糧食問題逐漸好轉，然而受到新冠肺炎影響，北韓在封鎖中朝邊境、限制雙方人員出入後，自然就更難以取得從中國進口的農產、糧食。在內外如此艱困的時局下，為了穩定國內民心，金正恩自然藉由出席磷肥料工廠的完工典禮，來告訴人民：「糧食有著落啦！」

在金正恩無故神隱20多日的事件中，外界也關注金正恩為何選擇在勞動節現身。根據《韓聯社》報導，金正恩從2012年掌政以後，只出席過2次勞動節活動，分別是2012年視察光學玻璃工廠、觀賞銀河水音樂會，以及2013年視察人民保安部、出席衛生保健機關所舉辦的運動會，2014年以後便多由其他高層代替出席勞動節活動。

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲金正恩出席磷肥料工廠剪綵，金與正隨侍在側。（圖／路透）

專家也分析，新冠肺炎肆虐造成全球經濟發展停滯，使今年的勞動節意義非凡，在宣稱注重勞工權益的社會主義國家北韓，領導人出席勞動節活動能促進勞工團結。

北韓問題專家具甲祐（구갑우）就表示，金正恩選擇在勞動節出席剪綵活動、北韓官媒的報導根本不是為了回應在國際間甚囂塵上的死亡謠言，而是事前早就安排好的預定行程。

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