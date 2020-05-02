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咖喱煮的味道不對！她慘遭廚師男友「手指挖眼珠」...倒地狂抖：要被殺死了

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▲▼ 咖喱,咖喱飯。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲卡爾因一鍋咖喱向女友施暴。（示意圖／免費圖庫／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

受新冠肺炎疫情影響，英國27歲的飯店大廚卡爾（Christopher Carr）3月起就待在家中沒有工作，日前在吃女朋友煮的咖哩飯時，因覺得「味道不對」竟突然抓狂失控，不僅用酒瓶、小桌子暴打她，甚至用手指挖她眼珠！他隨後還打給母親，大喊「我沒有做錯事！」

據《每日郵報》報導，卡爾是英國杜倫郡康賽特(Consett)一家飯店的大廚，近期因新冠肺炎疫情與女朋友待在家中，然而在3月28日，卡爾吃了一口女友煮的咖喱，覺得味道不對，下秒竟把整鍋拿到廚房中倒掉，兩人發生口角。期間，女友要求卡爾離開，但遭到拒絕，隨後用平底鍋試圖砸碎一瓶他正在喝的杜松子酒。

與此同時，正在喝酒的卡爾開始動手施暴，抓抓女友的頭髮將他甩到地上，隨後還用腳踩她身體、拉扯她頭髮壓頭撞地、用小桌子從後背猛擊，甚至用手挖她眼珠！女友嚇得衝到樓上房間將門反鎖，此時卡爾打電話給媽媽，並在電話中大喊，「我沒有做錯事！」

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲受害女子全身都是傷。（示意圖，非本文當事人／123RF）

兩人衝突的聲音引起鄰居注意，看到發生什麼事後立刻衝上前幫助受害女子。員警上門後，立刻將全身是傷的被害人送醫，此時的她雙眼浮腫難以睜開，全身多處青黑還有撕裂傷。

卡爾女友事後在受害人聲明中，描述了當時的恐懼，她甚至一度以為自己會被殺害。她也指出，這並非是卡爾第一次施暴，不過情況都沒有此次嚴重。

被害人律師赫曼(Richard Herrmann)近日在法庭上表示，「這是一次十分惡毒的施暴行為，在這段不穩定的關係中，當事人遭受了重創。」卡爾儘管最初聲稱他是自衛，但在法庭上承認了自己的攻擊行為造成女友的人身傷害，最終被判處一年六個月有期徒刑，且永久禁止與被害人有任何接觸。

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