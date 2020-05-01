疫情衝擊高利貸橫行！花蓮破獲地下錢莊　利率20分壓垮數十人

▲花蓮縣警局專案小組偵破以蘇嫌為主的高利貸集團，一擧逮捕9人到案。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮最近有地下錢莊與高利息車貸業者趁疫情衝擊百業蕭條，假冒「政府紓困」名義攬客，藉機發國難財謀取暴利。縣警局獲報成立專案小組偵查，上月18日一擧偵破以蘇嫌為主的高利貸集團，緝獲蘇嫌等9人到案，並查扣相關犯罪物證，初步清查被害人達數十人之多，全案移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方表示，受疫情影響百業蕭條，花蓮轄內有多名被害人經濟窘困急需用錢，在借貸無門之際，經人轉介向蘇姓主嫌借貸紓困，該吸血地下錢莊以高額利率放款，每10天為1期、每期以10-20分計息，並要求被害人質押本票、身分證影本、借據等，有被害人因不堪支付高額利率，債務如滾雪球般越滾越大，當被害人還不出錢時，遭受該地下錢莊成員以恐嚇、毀損、砸車、強行押人脅迫簽署本票等方式暴力討債。

▲查扣被害人質押本票等相關物證。



花蓮治安單位獲報後，由地檢署指揮花蓮縣警察局專案小組長期蒐證，上3月18日專案小組搜索票，兵分多路在花蓮地區執行搜索，緝獲蘇嫌等9人到案，查扣百餘張被害人質押借款之本票、借據、身分證件及鋁棒等證物，經清查被害人約有數十人，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。



警方呼籲民眾可善用政府提供的各類紓困措施，切勿找高利貸業者借款，陷入債上加債的惡性循環與暴力討債的威脅，導致妻離子散、家破人亡的慘境，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺、提款卡或個人資料質押或交給陌生人，不但欠下高額的借款，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

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