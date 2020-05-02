白宮美女發言人亮相！砲轟WHO明顯偏好中國　忽視台灣示警

▲白宮發言人麥肯奈莉，是一名鐵桿「川粉」。(圖／翻攝自臉書@Kayleigh McEnany)

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）

白宮新任發言人麥肯奈莉今天在首度召開的記者會上指控世衛組織對中國明顯偏好，台灣官員在去年12月31日曾警告人傳人可能，但世衛非常可惡並未公開。

麥肯奈莉（Kayleigh McEnany）4月上旬才接下白宮新聞秘書一職，今天是她首度在白宮記者室召開記者會。

媒體問及美國總統川普是否會就中國隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一事對中國徵收新關稅時，麥肯奈莉並未正面回應，但重申川普對中國的不滿。她表示，中國對局勢的錯誤處理不是秘密。

她指控中國與世界衛生組織（WHO）在傳遞有關病毒在人與人間傳播的訊息上動作緩慢，在極為重要的時刻也未讓美國調查人員進入調查。中國的行動美方感到不滿。

對於中國阻止世衛專家介入調查，麥肯奈莉表示，中國阻止美國調查人員進入中國不是秘密，美方盡快進入中國調查至關重要，但卻未能實現。至於世衛組織，「他們有一些問題必須給個交代」。

麥肯奈莉也指控，美國每年向世衛組織提供約4到5億美元金援，中國則是4000萬美元，但世衛組織似乎對中國有明顯偏好。

她以疫情時間表說明時，首先拿台灣官員去年12月31日提出人與人傳播警示的事表示，世衛組織非常可惡，並未對外公布。世衛組織在1月9日時重申中國的說法，指出病毒不會在人與人間傳播，這是明顯錯誤。1月14日，世衛再次重申中國關於沒有人傳人的觀點，1月22日還稱讚中國領導人，1月23日時還令人難以置信地表示這一大流行並不構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

麥肯奈莉接著指出，2月29日肺炎在全球開始蔓延時，世衛還反對各國祭出旅遊禁令，「這是不可接受的」，特別是在美國提供高額金援時。