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美駐聯代表團酸「聯合國拒絕台灣有辱自身原則」　發起#TweetForTaiwan活動

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▲▼美駐聯代表團酸聯合國。（圖／翻攝自推特／@USUN）

▲美駐聯代表團酸聯合國。（圖／翻攝自推特／@USUN）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

世界衛生大會將在本月舉行，美國駐聯合國代表團今天推文表示，聯合國成立宗旨是提供容納所有聲音的場所，禁止台灣踏入聯合國場域不只冒犯台灣人民，更有辱聯合國自身原則。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，世界衛生組織（WHO）卻持續排除台灣，許多理念相近國家近期紛紛提高挺台聲量。

美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）今天透過推特（Twitter）表示，聯合國成立目的是提供一個容納所有聲音、歡迎多元意見及觀點並推廣自由的場域。代表團指出：「禁止台灣踏入聯合國場所不只冒犯驕傲的台灣人民，更有辱聯合國自身原則。」

美國駐聯代表團並在推文最後，加註「#TweetForTaiwan」（推文挺台灣）的標籤。

今天稍早，美國國務院國際組織事務局也用官方推特帳號，連發5則推文挺台灣參加世界衛生大會（WHA），並且在每則推文底下也加註「#TweetForTaiwan」標籤。

國際組織事務局表示，當世界討論當前疫情及其他全球衛生威脅時，美國堅信台灣也應出席；2017年前北京並不反對台灣以觀察員身分參加WHA，「是什麼改變了？」

事務局緊接著反問：「難道2300萬台灣人民現在健康沒有2017年以前重要？或者中國是因為台灣選民自由選擇領導人，所以懲罰他們？」

事務局表示，外界都知道，台灣長期致力於全球衛生，台灣不只擁有全世界數一數二的衛生研究網絡，並推廣疾病相關科學合作及資訊透明。事務局並標記總統蔡英文指出，中國與台灣在防疫作為上形成強烈對比，中國隱藏事實、噤聲科學家並對討論對話進行審查，台灣應對方式則一直是世界典範。

事務局並問：「讓台灣與世界分享其專業、奉獻承諾，難道這樣的要求不合理嗎？世界會向中國壓力及恫嚇屈服嗎？」事務局最後呼籲，是時候一起「推文挺台灣」了。

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