立陶宛菁英聯名致函總統　籲支持台灣加入世衛

▲立陶宛國會友台小組副主席艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

逾200位立陶宛政壇和知識界菁英今天聯名致函總統，指台灣與立陶宛共享民主價值，呼籲立陶宛支持台灣參與世衛等國際組織，並在歐盟提出承認台灣的議題。不過總統瑙塞達回應說，只有聯合國會員才能成為世衛成員。

立陶宛國會友台小組副主席艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）今天在推特公布一封立陶宛政治人物、學者、記者、作家聯名寫給總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）的公開信，204位連署人包含50位國會議員、6位歐洲議會議員和27位大學教授，引起立陶宛政壇矚目。

Today more than 200 Lithuanian intellectuals, activists & politicians addressed the President of #Lithuania in an open letter asking to support #Taiwan participation in the WHO and promote its international recognition. Signatories include 50 Members of Parliament and 6 MEPs. 1/2 pic.twitter.com/cPwhRnWLRg — Mantas Adomėnas (@Adomenas) April 22, 2020

這封信中首先表示，由於中國隱瞞疫情、打壓揭露疫情的醫生和影響世界衛生組織（WHO），導致世衛低估病毒威脅，對台灣去年底提出的人傳人警告置之不理，如今不僅中國人民，全世界的人都因中國政府的謊言和壓迫受苦。

信中指出，擁有2300萬人口的台灣，尤其受到中共的威脅。由於中國壓力，台灣被排除在國際組織之外，連成為世衛觀察員都不可能，無法與各國分享抗疫經驗和即時獲得疫情資訊。

信中回顧立陶宛的歷史經驗，指出30年前立陶宛脫離蘇聯獨立，第一個承認立陶宛的是小國冰島，因此30年後，立陶宛也應該支持自由民主的台灣和台灣對獨裁政權的反抗。台灣是事實獨立的國家，與立陶宛和其它歐盟成員國維持建設性關係，立陶宛深化與台灣關係還能促進與美國的合作，後者對立陶宛的安全十分重要。

這封信最後呼籲總統支持台灣參與世衛及國際民航組織（ICAO）等聯合國組織，推動台灣在立陶宛設立代表處，並在歐盟提出外交承認台灣的議題。

台灣啟動援外口罩捐贈行動，10萬片口罩日前運抵立陶宛，信中也特別讚揚台灣無私的人道援助，立陶宛外長林克維丘斯（Linas Linkevičius）還用繁體中文推文，對台灣的援助表示謝意。

針對這封信提出的訴求，立陶宛總統瑙塞達的發言人告訴波羅的海通訊社（Baltic News Service），立陶宛支持台灣與世衛在專家層級的交流和務實合作對抗疫情。

不過，這名發言人強調，只有聯合國會員才能成為世衛組織的成員，而台灣並不是。