內蒙古農民修路挖出1000年前「壁畫墓」　6平方公尺壁畫反映遼代生活

▲內蒙古赤峰農民修路發現的遼代壁畫墓內畫作。（圖／翻攝新華視點）



記者魏有德／綜合報導

內蒙古赤峰市敖漢旗四家子鎮農民於近日修路時，發現一座距今約千年的遼代壁畫墓。據了解，這座壁畫墓約為遼代中晚期的墓葬風格，由於擔心墓葬受風化破壞壁畫，內蒙古史前文化博物館考古人員，隨即進行搶救性清理，擷取約6平方公尺面積的壁畫。

▲千年遼代壁畫墓內鼓樂圖。（圖／翻攝新華視點）

《新華網》報導，這批被成功擷取的壁畫包括散樂圖、烹飪圖、鼓樂圖、家教圖、群猴戲耍圖、雙鹿圖、備宴圖及雙犬圖等，大致保存狀況良好，畫中呈現千年前遼代人民的生活習俗，對於後世研究遼代官方及民間生活，再添一批極具研究價值的古物。

大陸目前最大規模的遼代壁畫墓葬群位於河北省的宣化一帶，該處緊鄰內蒙古地區，也是遼代主要活動範圍之一。當地最有名的墓葬為遼代監察御史張世卿墓葬，隨後在其墓葬附近陸續發現張世本、張公誘、張世右、張匡正、韓師訓、張文藻等9座遼代壁畫墓葬，形成張家世族壁畫墓群。

▲河北宣化遼代壁畫墓群內的壁畫保存完整。（圖／翻攝百度百科）

張家世族壁畫墓葬群內共發現300多平方公尺保存完好的遼代彩色壁畫。壁畫中的散樂圖、茶道圖、天文圖、出行圖、侍女圖及備經圖等，曾為大陸考古界首度發現，對研究遼代歷史、文化、天文、民俗、服飾等有著重大意義。墓頂上的彩色星象圖，以中國古代二十八宿為主，再加上古代巴比倫黃道十二宮的色彩，組成了中外合壁的星圖。