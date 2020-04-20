淪為紙上修繕7年！　陸1000年古蹟遼代白塔「快塌了」

▲位於內蒙古赤峰敖漢旗內的遼代千年白塔。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙古赤峰市敖漢旗內，具有1000年歷史的遼代武安州白塔近日遭爆料，至少裂開18道黑縫，生出100多個黑孔，而且塔身傾斜，不時有磚塊墜下，恐有倒塌之虞。這座千年古塔破敗至此，主因除自然風化等原因外，漫長、低效的維修審批過程佔有很大成份。

《新華社》報導，武安州白塔修繕工程可以追溯至2013年，直至2016年加固工程立項獲得政府批復，但仍不見內蒙古啓動維修，直到2018年白塔的處境被媒體揭露引發關注，敖漢旗當局才回應稱，「不知道工程立項在2016年時就通過了。」

此後，敖漢旗於2018年著手起草維修方案，但逐級向自治區上報了2次《武安州遺址—武安州塔保護維修方案》，皆被第三方評審打回修改，截至目前修繕仍未開始，工程停留在紙上「修」了多年，未有進展。

▲武安州白塔是一座八角形密檐空心塔，為現存始建年代最早的遼塔。（圖／翻攝新華網）

據悉，武安州白塔是一座八角形密檐空心塔，為現存遼塔中始建年代最早、最具遼代中期建塔特色，且僅存的空心式磚塔，同時還是唯一一座採用穹頂式佛龕的現存遼塔，具有極高研究價值。

不過，千年白塔當前的處境令人擔憂，整座塔充斥著上百個大小形狀不一的孔洞及18條明顯裂縫，最長的裂縫甚至縱穿5層塔檐。再加上塔體朝向西北方向傾斜，塔基內縮近1公尺，頭重腳輕的結果很容易導致這座佛塔倒塌。

▲武安州遼塔外觀殘破，下方還有民眾燒香拜佛扔棄的垃圾。（圖／翻攝新華網）

外界分析，白塔維修方案遲未通過，除方案本身有待完善，也與第三方評審專家組成員變動頻繁、意見層出不窮有關。對此，內蒙古文物局文物保護處處長陳亞光表示，針對第三版維修方案，文物局將聯絡專家進行指導，幫助其通過方案審議，「資金和技術不是問題，維修方案一經通過，將立即維修。」