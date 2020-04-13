滿洲里自俄羅斯入境再增1例　內蒙古本土確診病例54日無新增

▲滿洲里口岸為人貨入出境流動最為頻繁的邊境城市。（圖／中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙古自治區至昨（12日）止，已連續54日無新增本土新冠肺炎確診及疑似病例。不過，累計境外輸入新冠肺炎確診病例達115例，其中，最新一例為自俄羅斯從滿洲里口岸入境人員，總計俄羅斯入境確診病例達71人。

《澎湃新聞》報導，新增的確診病例為來自俄羅斯由滿洲里公路口岸入境的疑似病例，經專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例。2例排除的疑似病例均為首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場的病例。

▲邊境城市滿洲里防疫工作持續升級。（圖／翻攝中新網）

據了解，大陸11日及12日境外入境確診病例爆量，達97例和98例，8成以上來自黑龍江綏芬河及內蒙古自治區滿洲里口岸。做為大陸最大邊境陸路口岸的滿洲里，經此入境的確診案例也達到71人。目前，綏芬河、滿洲里、雲南西雙版納州等多個邊境城鎮防控強度已不斷升級。

大陸國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤6日曾警示，「境外疫情自陸路方向輸入的風險很高。」據悉，大陸全境陸地邊境開放的口岸有91個，還有為數不少多的邊民通道、便道、小路，情況複雜。

自國際入境航班大幅減班後，採陸路方式入境成為不少人的選擇。劉海濤表示，境外人員包括邊民出入境的人員數量已從疫情發生前每日的6萬多人下降到目前每日1萬餘人次。

▲滿洲里是大陸邊境城市中陸路最大口岸。（圖／翻攝中國經濟網）

內蒙古自治區截至2020年4月13日7時，累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例115例、治癒出院病例9例。現有境外輸入確診病例106例、疑似病例23例。115例境外輸入新冠肺炎確診病例中，71例來自俄羅斯、22例來自英國、19例來自法國、2例來自美國、1例來自西班牙。