交換人生28年！捐肝救子才知「非親生」　母跨越500公里尋兒

▲杜萍與罹患肝癌的親生兒子，睽違28年終於相認，蔣艷麗夫婦實際上的親生兒子郭明坐在後方。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

疑似因在醫院「抱錯兒子」，讓兩個年輕人從此交換人生的劇情，在大陸河南真實上演。據《澎湃新聞》報導，今年2月正值新冠肺炎疫情期間，一位母親蔣艷麗因兒子阿斌罹患肝癌，她決定「捐肝救子」時，經醫院血液化驗，才知道兩人並無血緣關係，「好像一切都在作夢」，因而踏上跨越500公里的尋親之旅。

據報導，蔣艷麗（人名均為化名）是在1992年6月15日，於河南開封醫專第二附屬醫院生下了一個兒子，三天後出院將兒子帶回江西九江生活；經過28年，阿斌已經大學畢業、結婚生子，還在當地選擇自行創業，也幫父母在城裡買了房子。

▲錯換人生28年的兩家人，在4月30號於江西齊聚。（圖／取自澎湃新聞）

孰料，在2020年2月，阿斌被診斷罹患肝癌，養育她的母親蔣艷麗決定割肝救子，但經過血液化驗顯示，阿斌的血型為AB型，蔣艷麗夫婦都是A型。震驚的他們急忙去做DNA鑑定，直到3月底報告出來後，才確認「不支持蔣艷麗是阿斌的生物學母親。」

為尋找真相，蔣艷麗的丈夫姚軍重回當年醫院，在警方協助下找到當時「疑似親生兒子」的郭明，且DNA鑑定報告在4月中旬出爐後，「支持蔣艷麗、姚軍夫婦是郭明的生物學父母。」

值得注意的是，郭明實際上和阿斌出生日期僅差一天，兩人都是在同一家醫院誕生，被生活在河南的杜萍夫婦抱回家，現為南駐馬店市公安局的一名輔警，同樣家庭美滿，兩家人在這28年內，也互不相識。

據報導，在拿到鑑定報告後，蔣艷麗夫婦立刻趕往河南與親生兒子郭明見了面，而郭仁寬、杜萍夫婦也在4月30日，赴江西與親生兒子阿斌相認；目前，兩家最大的願望，就是查清當年「錯換」的原因，並籌錢為阿斌治病，至於兩家人未來生活將如何改變，則需慢慢調適和接受。

對此，河南開封市衛健委稱，針對28年前兩名男嬰疑似錯換之事，河南大學和開封市衛健委正展開聯合調查。「 等調查結果出來後，會進行後續的處置工作。」

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