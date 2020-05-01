雙鐵「類梅花座」上路⋯華航也跟進！5/1到6/30搭機「安心選位」

▲華航推出類梅花座。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，高鐵、台鐵日前已宣布售票方式將採「類梅花座」，中華航空也跟進宣布，5月1日起至6月30日，推出華航/華信國際線航班豪華經濟艙暨經濟艙旅客「安心選位」方案，旅客於方案實施期間搭機，華航將盡量安排旅客維持間隔一個座位或走道，以保持社交安全距離。

華航補充表示，若已於專案推出前預選座位，所選擇的座位將會保留，華航則保留機動調整座位的權利。旅客搭乘華航/華信國際線航班豪華經濟艙及經濟艙旅客，可於官網或APP預先選位，旅客預選以間隔一個座位或走道為基礎；雙人座位僅提供靠窗座位，四人座位則是中間雙座不劃位；如班機訂位旅客需求增加或旅客有特殊需求，將彈性調整。

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交通部長林佳龍日前表示，高鐵自4月21日起採「類梅花座」，訂票系統將優先選配靠窗座位，並依序間隔2到3排販售。高鐵原先的配位邏輯考量舒適度，靠窗座位滿了才會安排走道與中間座位。

▲高鐵類梅花座。（圖／記者姜國輝攝）

▲林佳龍宣布，高鐵類梅花座上路。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

台鐵也宣布，自4月27日起調整票務系統配座程式，採交叉式配座方式售票，在座位充裕狀況下，單人乘車將優先販售靠窗座位，鄰座暫不予發售；雙人以上乘車考量親子、需照顧之年長者等需求，仍發售相鄰座位為原則。

台鐵表示，因列車停靠站多，亦肩負疏運短程旅客任務，通勤或短程旅客使用電子票證乘車，當搭乘率高時，剩餘座位仍會售出，如列車上無法維持社交距離，請旅客全程配戴口罩，保護自己也保護他人健康。