「學弟你撐住」54秒片瘋傳！國道警認了：很丟臉…　留言刷爆　

記者趙蔡州／綜合報導

新竹關西24日發生一起衝突事件，一名男子由於在國道徘徊，被兩名趕到的員警準備帶走，不料國道警學長只顧講電話，不協助學弟壓制男子，讓男子成功掙脫逃走，整個過程全被網友拍下。國道公路警察局25日表示，「有錯就改勇於面對，謝謝貼出影片的民眾，雖然丟臉，卻讓我們看到自己的不足。」

國道公路警察局25日在臉書表示，「謝謝貼出影片的民眾，雖然丟臉，卻讓我們看到自己的不足，在處理事情的當下，學長把注意力擺在聯絡家屬，以為學弟可以控制場面，卻忽略慢慢升高的局勢，危險往往就是這樣發生的，學長將接受應有處分，現場的影片列入我們常訓的教材，大家指正是我們進步的動力。」

文章分享後，不到1天就有超過千人留言，有人說「人民保母不是神，批判的人請保持善良，感謝警察們的無私奉獻」、「經驗還是不足，有待機會教育一下」、「非常佩服紅斑馬坦誠面對的勇氣，也是更進步的動力」、「小編不會因為是負面消息而不報，知錯能改會檢討自己是好事，加油。」

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▲國道警壓制失控男，學長一旁講電話。（圖／翻攝自國道公路警察局）

整段影片在網路瘋傳後，國道警局第六大隊副大隊長林天淦24日證實消息。溫姓與徐姓2名警員當時接獲通報，前往國道3號北向89公里處處理突發事件，發現黃姓男子在車道上徘徊，已經嚴重影響用路人行車安全，因此上前檢查身分證，接著護送下關西交流道。

離開國道後，溫員詢問黃男是否需要協助返家，但黃男疑似精神狀況異常語焉不詳，他只能透過電話聯絡黃男家屬，此時徐員擔心發生意外，便在旁邊阻止黃男移動，不料黃男卻突然開始掙扎，最後發生如影片中的事件。國道警方表示，針對溫員疏失的部份，將從重記過處分，同時加強教育訓練。