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醫師聽到「普篩」就爆氣　蒼藍鴿：有症狀都篩不出來「哪來一大堆無症狀」

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▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲台大醫生兼YouTuber「蒼藍鴿」解釋台灣不需要普篩的理由。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情至今累積確診428例、6死，對照國外動輒成千上萬的確診病例，算是相當優秀的防疫表現，但還是有民眾擔憂台灣沒有像其他國家一樣普篩，是不是會造成很多無症狀的感染者趴趴走，造成防疫破口。對此台大醫生兼YouTuber「蒼藍鴿」，為什麼台灣不需要普篩做出了解釋。

蒼藍鴿在他的YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」表示，為什麼會想要要求政府普篩？那就懷疑台灣內部有很多的「隱藏性感染者」，也就是所謂的「無症狀感染者」潛伏在社區，以後恐造成大爆發，以後恐造成防疫的破口。

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▲▼428,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊( 圖／曾梓倩製）

▲台灣超過10天沒有本土案例，近期的確診案例都來自敦睦艦隊。( 圖／曾梓倩製）

蒼藍鴿指出，「提出這個疑問，不會覺得很沒有邏輯嗎？」新冠肺炎大約有3成是無症狀感染者，30%的無症狀患者就代表會伴隨著70%的「有症狀感染者」，假設有一群300人的無症狀感染者，理論上就會有相對應的700人，是有症狀的患者「台灣多久沒有社區個案？多久沒有所謂的島內、國內個案了？10天吧？還是10幾天？」

蒼藍鴿強調，懷疑台灣裡面有多少的無症狀感染者，把他乘以3分之7就是你覺得台灣裡面會有多少個「有症狀的感染者」，即使無症狀的感染者提高到50%，也會有相應的50%有症狀感染者，「這些有症狀感染者會不會被驗出來？」

▲屏東縣東港安泰醫院啟動啟用獨立採檢室，建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣醫院的現況，已經擴大篩檢很多對象，但還是篩不出新冠肺炎確診者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蒼藍鴿再舉出醫院現場的實際情況，「現在醫院篩檢到什麼程度嗎？你在發燒、你在覺得咳嗽，民眾覺得，喔，我好怕我得到新冠肺炎，我篩，我味覺異常，我篩，我發燒、X光照到有肺炎，篩，你知道現在已經擴大篩檢成什麼狀況了嗎？你不知道嘛！因為你不在醫院我就是在第一線，一直挖、一直挖、一直挖的那個人啊！現在篩成這個樣子了，有篩到任何一個國內感染者嗎？沒有！這代表甚麼？就是另外一半，就是所謂有症狀的那邊幾乎就消失了嘛！」

蒼藍鴿進一步解釋，有症狀的都篩不出來，你怎麼會覺得，會有一大堆的無症狀的，潛伏在社區裡面，這不是很好理解的事嗎？若P則Q，如果今天台灣有很多無症狀者，那一定會有更多的有症狀患者，「今天，我1個有症狀患者我都找不到那我們無症狀的潛伏者、無症狀的這些感染破口，當然趨近於0嘛！這不是很好理解嗎？」

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