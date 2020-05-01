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金正恩在哪裡？北韓51勞動節「是否現身成關鍵」　日媒曝：2月就求助法德醫療團

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▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩再次成為全世界關注熱點。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

近日日本媒體報導，北韓2月中就曾邀德國和法國，派遣醫療團赴朝為金正恩治療，以此推估可能當時就已出現病兆。金正恩自4月11日「失蹤」至今20天，而5月1日勞動節是北韓重要節日，他是否現身備受關注。

日本《朝日新聞》引述美、韓消息人士報導，金正恩的母親高英姬在法國接受過乳腺癌治療，父親金正日也在2008年中風時，邀請法國醫生進行診治，而今年2月時，北韓再次對法國發出派遣醫療團的邀請，希望能為金正恩治療。

不過法方當時拒絕了北韓的邀請，也未說明基於何種理由。部分消息人士則推論，可能是因為新冠肺炎疫情，法方為保留醫療能量才決定拒絕赴朝。

北韓之後轉向邀請德國，而德國方面派遣了專業醫療團隊替金正恩治療，消息人士認為，金正恩應該早在年初就陷入健康危機。

目前金正恩的生死大事已是國際關注熱點，我國安局長邱國正30日在立法院透露，「金正恩生病了」，並強調這條消息已經是公開情報，是根據眾人意見的結果。

究竟金正恩是生是死，或是因為心臟搭橋手術還是腦血管破裂，北韓方面仍緊守口風，未出面做出任何證實或清楚回應。作為聲稱擁護勞工階級的共產國家，5月1日勞動節是北韓的重大節日，金正恩此次是否會現身，是一個風向球。

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