金正恩「親筆命令」藏玄機　官員看完覺得怪…平壤人私下議論

▲平壤街景。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱超過2周，連續缺席多個重要節日，健康狀態引起外界揣測。南韓媒體披露，北韓官方29日頒佈金正恩簽署的最新政令，但該命令的口吻與格式相當特殊，與過去發布的命令有所不同，令許多北韓官員感到奇怪。

主要由脫北者營運的南韓網路媒體《每日北韓》（Daily NK）報導稱，一般而言，金正恩每周三或周四，都會向各地方黨委或政府機關下達命令，但最近兩周卻無故中斷。

報導指出，北韓官方29日終於再次發出由金正恩簽署的命令，但格式與口吻卻與往常不同，反而引發人們對金正恩情況的猜測。北韓消息人士稱，過去金正恩通常會下達7至10項具體命令，但29日的文件上卻只有3項命令，且內容相當籠統。

據悉，29日發布的命令比平常更加空泛，僅是重複某些外界早已熟悉的事項，包括強調支援建設平壤綜合醫院、號召舉行鼓舞士兵與平民的活動，並要求農民「及時播種」。此外，金正恩過去的命令有固定格式，例如會在指令旁標注下達日期，但最新一份命令卻沒有使用這樣的格式。

一名北韓前政府官員向《每日北韓》透露，「北韓不允許任何人模仿金正恩命令的格式與口吻，這或許可以解釋為何這份命令與往常不同。」據悉，許多北韓官員都認為29日的這份命令有些奇怪。

另有消息人士稱，事實上平壤許多人也聽說了外界的消息，知道有關金正恩健康狀況的謠言正在國際社會間瘋傳，只不過不敢公開討論此事。