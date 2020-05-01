金正恩生死仍是謎！　歷史學家笑曝「只有3人知道真相」

▲金正恩至今仍未現身。（圖／翻攝朝中社）

記者曾羿翔／綜合報導



北韓領導人金正恩是生是死至今仍是謎團，歷史學家王丰30日在臉書幽默表示，金正恩死活只有3個人知道，一位是川普，另一位是我的朋友張有畫（指名嘴張友驊），還有另一位就是金正恩本人。國安局長邱國正30日在備詢時指出，金正恩確實是「生病了」。

王丰的貼文內容提到，除了我，這世界上還有2個人知道金正恩生死內幕，一個是王哥的朋友張有畫，一個是金三胖本人（廢話！三胖死了還知道個屁），台灣邱局長應該是聽有畫哥講的，歷任局長都是他的拜把。

國安局長邱國正30日赴立法院備詢時，針對金正恩死訊瘋傳給予回應，他表示，這是個爭議訊息，情報掌握的細節僅能私下再跟立委們報告，不過金正恩確實是「生病了」。針對大陸近期暫停20列前往北韓的火車，邱國正則說，是為了疫情做了很多管制動作。

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▲王丰也是知名傳記作家，畢業於政治大學東亞研究所。（圖／取自王丰臉書）

若金正恩真倒下，接下大權的人選也引發外界討論。據了解，目前除了金正恩妹妹金與正以外、還有呼聲很高的黨內元老崔龍海（Choe Ryong Hae），不過都還是要獲得金正恩姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui）的支持才行。



王丰現年63歲，出生於臺灣省南投縣，記者出身，是知名傳記作家，著有《蔣經國情愛檔案》， 《一個真實的宋美齡》等書，畢業於政治大學東亞研究所，現任《中國時報》發行人。