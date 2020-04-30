將左右接班人大戰結局？　金正恩姑姑睽違6年再現政壇

▲金正恩的姑姑金敬姬（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓領導人金正恩病危說的言論滿天飛，至今仍未獲得證實，官媒也沒有對此進一步表態，而接手大權的人選就變成了最近熱議的焦點。目前妹妹金與正得到很高的呼聲，也有人認為是黨內的元老崔龍海，但不管是誰想要順利繼承，可能都還是要得到金正恩的姑姑金敬姬的支持。

金敬姬生於1946年，是金正日的妹妹、金正恩的姑姑，曾任朝鮮勞動黨領導人、朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央書記局書記、中央組織指導部部長等職位，在已故領導人金正日因心肌梗塞病逝後，就成為金正恩的監護人，被認為是朝鮮實際上的二號人物。

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金敬姬的丈夫張成澤在2013年被以叛國罪處決，此後她就不曾在公開場合露面。有傳言指出是遭到流放，但在今年1月，她與金正恩等人一同出席觀看春節演出，禮賓排名僅次於國務委員會及第一副委員長崔龍海，打消了她已身故的傳聞。

《北韓新聞》網站總編輯何斯安（Oliver Hotham）曾指出，金敬姬此次露面令人跌破眼鏡，許多北韓情勢專家都認為，這次不僅現身，還坐在金正恩附近的位置，代表她已經保住或至少重獲幕後的權勢地位。

雖然金正恩的行蹤、健康狀況現在還是一個謎，但如果真的遇到了需要找尋接班人的局面出現，這曾經的「第二把交椅」的態度意和意願，就有可能會大大左右繼位的人選。