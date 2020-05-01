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譚德塞：WHO評估新冠肺炎是否維持國際緊急事件

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾30日專電

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天召集緊急委員會會議，會中專家將檢視疫情最新變化，評估是否維持先前國際關注公共衛生緊急事件的建議，結果將在明天公布。

世界衛生組織今天發布新聞稿，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦透過電話會議召集緊急委員會開會，會中專家將評估2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行的最新情勢，預計5月1日向譚德塞提出是否維持先前列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）建議，WHO明天說明決定。

譚德塞1月30日接受委員會專家建議，宣布源自中國武漢的新型冠狀病毒（2019-nCoV，2019冠狀病毒疾病在2月11日前的名稱）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。根據「國際衛生條例」（IHR），緊急委員會每3個月需開會一次，因此今天是2019冠狀病毒疾病的第3度緊急委員會會議，主要是審議是否繼續維持PHEIC宣告，或認為疫情走緩結束宣告。

目前WHO立場認為對疫情不能掉以輕心，譚德塞4月22日在記者會上說，在全球不同區域看到不同的趨勢，西歐多數國家的疫情似乎處於穩定狀態或呈下降之勢，但在非洲、中美洲、南美洲和東歐卻出現令人擔憂的上升趨勢。

中國自2019年12月底爆發疫情，WHO在1月22日首度召集緊急委員會會議，但會議開了2天未能達成共識而擱置，1月28日譚德塞前往中國會見中國國家主席習近平，1月30日譚德塞第2次召集緊急委員會會議才決定宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。

但法國「世界報」後來報導，中國曾施壓阻止WHO宣告新型冠狀病毒為「國際關注公共衛生緊急事件」，為的是證明中國不再是第三世界國家，有能力獨自處理公共衛生危機。

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